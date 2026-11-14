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Inšpektor

Preveč ambiciozna. Bi enako rekli moškemu?

Ljubljana, 14. 11. 2026 13.11 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
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Enako znanje, primerljive sposobnosti, enak odnos do dela. Toda ali imajo ženske in moški tudi enake možnosti za plačilo, napredovanje in vodilne položaje? Razlika v povprečnih zaslužkih žensk in moških v Sloveniji je okoli osem odstotkov, v Evropski uniji približno 11.

Igralka ali igralec, inženirka ali inženir, direktor ali direktorica? Plačna vrzel je le eden od pokazateljev razlik. Te se kažejo tudi v napredovanju, dostopu do vodilnih mest in pričakovanjih, ki jih imamo do žensk in moških.

Ko ista samozavest pri moškem pomeni prednost, pri ženski pa oviro

Igralka Aleksandra Balmazovič opozarja, da je močnih nosilnih ženskih vlog manj, ženske pa so lahko na snemanjih hitreje označene za zahtevne. Inženirka Ljubka Vrteva se je na svoji karierni poti srečala z drugačnim primerom: s kolegom sta dobila primerljivo priložnost in odgovornost, a je on ob tem dobil novo pogodbo in višjo plačo. Sama pa tudi komentar, da je preveč ambiciozna.

Hkrati skoraj dve tretjini vodstvenih položajev v EU še vedno zasedajo moški. V Sloveniji je žensk med vodilnimi še manj, čeprav so ženske pri nas v povprečju bolj izobražene.

Deklice smo za enako delo nagradili slabše. Njihov odziv pove veliko

So takšne razlike nekaj, česar se naučimo? V eksperimentu smo osmim tretješolcem, štirim deklicam in štirim dečkom, dali enako nalogo. Po opravljenem delu pa niso dobili enake nagrade. Fantje so je dobili več, deklice manj.

Reakcije so bile spontane. Otroci so razliko opazili, nekateri pa so jo skušali tudi sami popraviti. Ni pravično, če nekdo dobi manj kot drug, je bil eden od odzivov.

Razlike v odraslem svetu so seveda precej bolj zapletene. Na karierno pot vplivajo tudi skrb za otroke in druge družinske člane, delitev gospodinjskega dela, dostop do priložnosti in predstave o tem, kakšen naj bi bil dober vodja. Raziskave sicer ne potrjujejo, da bi bili moški učinkovitejši vodje od žensk.

V rubriki 24ur Inšpektor o neenakem plačilu med spoloma in kaj so razlogi, da je še vedno prisotna. Evropska direktiva o preglednosti plačil naj bi neupravičene razlike naredila vidnejše. Toda zakonodaja sama ne more spremeniti pričakovanj, ki jih imamo do žensk in moških. Plačna vrzel je zato več kot razlika v prihodkih. Kaže tudi, kako si kot družba še vedno razdeljujemo vloge, odgovornosti in priložnosti.

Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
FOTO: Petra Čertanc Mavsar
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KOMENTARJI3

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tom74
14. 11. 2026 13.54
v glavnem tekmovanje in primerjanje je brez veze in ne pripelje nikamor, smo zamesali enakopravnost, z biti enaki. Smo drugačni in to nas bogati. >>Drugače dojemamo, čutimo in se razlikujemo po fiziki.
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+3
3 0
Verus
14. 11. 2026 13.31
:obracamoci
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
14. 11. 2026 13.18
Za zensko so v delovnem okolju najbol ogrozujoce druge zanske.Pri nas sta gnezdi kac in kokosi.V resnici ne ves,katere so slabse.Z moskimi ni tezav,vse se da dogovorit
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