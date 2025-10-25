Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokus InšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Inšpektor

Prihodnost je v gobah in plevelih

Ljubljana, 25. 10. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
12

Pajkova svila je močnejša od jekla, bakterijska celuloza lahko deluje kot umetna koža, iz podgobja že ustvarjajo vegansko usnje prihodnosti. Znanost raziskuje ali že uporablja futuristične materiale, ki izvirajo iz narave ali pa se v njej navdihujejo in imajo potencial spremeniti tehnologijo, modo, medicino. Gojene rastline, na katere smo se naslanjali zadnja desetletja, bodo močno prizadele podnebne spremembe in kot kaže bodo rastline prihodnosti – pleveli. Izjemno pomembne pa bodo tudi gobe, ki jih Slovenci že zdaj zelo radi nabiramo.

Problem pri nabiranju gob je v pretiravanju. Marsikdo se ne zna zadržati in nabrati le toliko, kot jih potrebuje. ''Izziv je, da v nekem trenutku rečemo dovolj je. Dovolj imamo dva kilograma in eno gobo poljubne teže ali še manj, eno, dve, tri gobe in ostale pač enostavno pustimo na rastišču, zato ker gobe ne rastejo samo za nas, pač pa se z njimi prehranjujejo tudi živali,'' opozarja mikolog Luka Šparl.

Gobe so plod širšega organizma gliv in če jih na enem mestu poberemo vse ima ta organizem manjšo možnost, da se bo na drugem mestu zasejal na novo.

Gobe
Gobe FOTO: Adobe Stock

''Še posebej to velja tam, kjer imamo na nekem rastišču samo dve ali tri gobe, tam če bi v bistvu vse tri pobrali, imamo zlo malo verjetnost, da bodo trosi sploh vzkalili,'' dodaja Šparl.

Večino ljubiteljskih gobarjev na žalost zanima le, ali je določena goba užitna, ne pa njen celotni pomen in vloga v življenjskem prostoru. Zakaj je jurček pomemben za nas, ne s kulinaričnega vidika, ampak zaradi tega, ker pomaga bukvi, ker pomaga smreki, ker pomaga hrastu.

Vsaka goba ima namreč pomembno vlogo v našem ekosistemu. Še posebej so pomembne razkrojevalke, ker sodelujejo pri kroženju snovi v naravi. Encimi, ki jih tvorijo, njihovo encimsko delovanje, bistveno prispeva k razkroju lesa. ''In na ta način se te snovi vračajo v osnovne anorganske delce, ki omogočajo novo življenje, novo rast nekim novim organizmom.''

 

Divji vrt je pravzaprav vse okoli nas, pravi biologinja Andreja Papež Kristanc. Tudi aromatične začimbe se najdejo. Korenino navadne sretene so uporabljali preden so v Slovenijo prišle začimbe iz tujine.

Tudi žir je užiten, če ga pravilno olupimo. Iz njega so včasih stiskali olje. ''Za Gorenjsko sem dobila podatek da so to samo v enem letu stisnili okrog 40 tisoč litrov olja, po 2. svetovni vojni, ko je bilo veliko pomanjkanje maščob. Je pa po kvaliteti nekako primerljivo z olivnim oljem.''

Za divje rastline so zelo pomembni suhi travniki, ki so podobno kot mokrišča ogroženi, saj ji je težje vzdrževati, kositi. S tem pa izginjajo tudi nekatere rastlinske ter posledično živalske vrste.

Rastline prihodnosti pa so pleveli, pravi doktorica Katja Rebolj. Pleveli prenesejo tako suše kot poplave. Prav njihove lastnosti, ki smo jih v preteklosti izrinjali iz gojenih rastlin, so tiste, zaradi katerih bodo pomemben vir hrane v času podnebnih sprememb.

''Res je med pleveli ogromno koristnih ali zaradi tega, ker so za nas uporabni v kulinariki, kakšni so zdravilni ali pa zaradi tega, ker nam sami gnojijo zemljo, ki nam mogoče rahljajo zemljo s svojimi globokimi koreninami in tako naprej.''

Čemaž, jesenski podlesek, bela čmerika in šmarnica
Čemaž, jesenski podlesek, bela čmerika in šmarnica FOTO: NIJZ

 

Med divjimi rastlinami so tudi strupene, največkrat slišimo za hude posledice zaradi zastrupitev z jesenskim podleskom. Smrtonosne so tudi nekatere gobe v naših gozdovih. zato se pri nabiranju rastlin in gob ne zanašajmo na spletne aplikacije. Če nismo stoodstotno prepričani, da so užitne, rastlin in gob ne uživajmo.

V naravi lahko najdemo in nabiramo marsikaj, vendar vedno z mero, znanjem in spoštovanjem do okolja. Pomembno je vedeti, kaj, kdaj in koliko lahko naberemo ter se tega tudi držati. Predvsem pa lahko naravo tudi samo opazujemo in se iz nje učimo, kot sodobna znanost. Darove narave moramo uporabljati in ne zlorabljati.

Tea Šentjurc
narava gozd nabiranje nabiralnistvo uporaba plastika inšpektor plevel usnje medicina znanost
Naslednji članek

Slovenščina med tujci: ovira ali priložnost?

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brihtno
25. 10. 2025 12.13
+0
Hvala portal za takšne neumnosti 🤣🤮🤣👎
ODGOVORI
1 1
Veščec
25. 10. 2025 12.06
+0
ah,gobe.v politiki pa čedalje več plevela
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
25. 10. 2025 11.58
+3
lubi Jezus in Marija kakšne neumnosti....tale je največja...''Še posebej to velja tam, kjer imamo na nekem rastišču samo dve ali tri gobe, tam če bi v bistvu vse tri pobrali, imamo zlo malo verjetnost, da bodo trosi sploh vzkalili,'' dodaja Šparl.....naj mu kdo končno pove....kako živijo in rastejo gobe...pod zemljo je podgobje ali micelij, ki je vegetativno telo glive = recimo jurčka/ velja tudi za večino ostalih gob ali gliv/ ...sam jurček je samo " plod " ...kot recimo jabolko na drevesu , ki ga imenujemo jablana...In ta " strokovnjak" želi ljudi prepričati, da ko obereš jabolka na jablani je jablana hin...Podobna neumnost je obvezna košara...češ, da tako trosimo in sejemo gobe , ko hodimo po gozdu...Dejstva - lahko hodite ali nosite na nek omejen teren v gozdu gobe desetletja ..pa ne bo tam zraslo nič od vaših " posevkov " ....itd itd ...
ODGOVORI
3 0
bor99
25. 10. 2025 12.16
bolj pametni od strokovnjakov, zato pa je svet tam kjer je.
ODGOVORI
0 0
džonborno
25. 10. 2025 11.45
+4
Ne vem zakaj zakon o dveh kilah nabranih gob! Saj goba se lahko da v skrinjo, posuši, vloži itd. Bi razumel, da bi se zavrgle ampak če enkrat v bodoče služi za prehrano (dostikrat kot substitut mesu) potem ne vidim razloga da omejitve. Tudi če se gobe prodajajo na tržnici v končni fazi končajo kot prehrana ljudi. Tako kot ne more biti vsak lovec, pa čeprav uživa divjačino, tako tudi nima vsak možnosti/volje/znanja da nabira plodove ki jih nudi narava. Pustimo gobarjem možnost, da legalno lahko presežejo tiste 2 kile ne glede na to, ali bo višek prodan, podarjen ali shranjen. Bolje kot da propade, ljudje pa si hrano preskrbijo iz drugih virov. Če se goba očisti na rastišču je popolnoma isto, kot če jo tam pustite da zgnije!
ODGOVORI
4 0
SaAbERO
25. 10. 2025 11.52
+5
ok. Ampak pod pogojem, da nabira v SVOJEM gozdu. Ne pa da ne morem nabrat niti kilo kostanja v svojem gozdu, pa še ob hiši na vasi. Potem ti pa predrznež reče, da boš mogel pa drugič prej vstat!
ODGOVORI
6 1
Ramzess
25. 10. 2025 11.40
+4
Verjetno nameno so pa izpuščena zdravilna zelišča, tudi med pleveli, medtem ko farmacija prodaja sintetična škodljiva zdravila. Kar lahko patentira (profit), je ok, kar ne, je prepovedano. Sistem patentiraranja že dolgo ni več kar je na začetku bil.
ODGOVORI
4 0
Ramzess
25. 10. 2025 11.36
+1
Hkrati pa prepovedane (bilj ali manj) nekatere rastline, čeprav se nekatere v omejeni različici znova uvajajo v rabo, prepovedane, ker bi njih raba in izdelava izdelkov iz njih zrušila različne veje škodljive in finančno usmerjene industrije. Jeklo iz konoplje je močnejše in trpežnejše od navadnega jekla.
ODGOVORI
1 0
bb5a
25. 10. 2025 11.23
+2
Ljudje so pač lačni, bi še travo odnesl s travnika, če bi se jo dal pojest...
ODGOVORI
3 1
Voly
25. 10. 2025 11.33
+0
Ti res poznaš ljudi, ki so lačni, ker nimajo za hrano? Ne vem, jaz ne poznam nobenega.
ODGOVORI
2 2
tralalala
25. 10. 2025 11.33
+2
Ne lačni, ampak miselnost da ne bi slucajno kdo drug dobil gobe.In potem poberejo se tiste najmanjse jurcke, ki bi se lahko rastli
ODGOVORI
2 0
bu?e24 1
25. 10. 2025 11.51
Gobarstvo je biznis
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306