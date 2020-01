Prodajni avtomati – čokoladica, čips ali sladka pijača?

Novinarka Maja Sodja je tokrat za 24UR Inšpektor preverjala, kakšna je ponudba na prodajnih avtomatih. Še posebej, kakšna je ponudba v javnih ustanovah, na fakultetah, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah ... Glavne ugotovitve: tudi na fakultetah, zdravstvenih domovih tudi v institucijah, ki bi morale biti za zgled in ki nekatere tudi same izobražujejo o pomenu zdrave prehrane, stojijo avtomati, na katerih lahko potrošnik kupi v glavnem nezdravo hrano. Zdrave ponudbe je še vedno zelo malo. Zakaj? Kje so razlogi, kakšni so odgovori?

Kakšne so alternative? Kaj so pokazale nekatere raziskave, ki so že bile narejene? Kaj pravijo odgovorni? Kaj pravijo potrošniki? Kaj pravijo ponudniki oziroma lastniki prodajnih avtomatov? In predvsem – kako narediti na tem področju korak naprej? O tem nocoj v 24UR Inšpektor.