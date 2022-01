Rabljen avto – dober nakup ali prevara?

Cene zrasle v nebo

Trg rabljenih avtomobilov je tesno povezan s trgom novih. In ta je že eno leto v krču – lani je bilo podanih za četrtino manj novih avtomobilov kot pred epidemijo. Proizvajalci čakajo elektronske komponente, da lahko vozila dajo na trg, dolge čakale dobe pa so posledično premešale karte. "Ker nova niso dobavljiva oziroma so dobavni roki zelo dolgi, se ljudje odločajo za nakup rabljenih. Najbolj so bila iskana mlada vozila z malo kilometri, mladi letniki, in ta so nadomestila nova vozila. Kar pomeni, da so šle cene gor," pojasnjuje Mitja Ficko, prodajalec vozil. Ocenjuje se, da so se cene rabljenih vozil od poletja podražile za četrtino.

'Pri vsakem drugem avtomobilu lahko najdemo neko prevaro'

Da se goljufije na trgu rabljenih vozil redno dogajajo, kažejo tudi prijave na Policijo. Kot so nam potrdili, so že obravnavali primere, ko prodajalec plačanega vozila ni dostavil kupcu, do prodaje poškodovanih vozil, vozil brez plačanega davka, s ponarejeno dokumentacijo ali z manipuliranim številom prevoženih kilometrov.

Ko kupimo vozilo od fizične osebe in se izkaže, da je z njim nekaj narobe, razen sodišča nimamo velikih možnosti, opozarja Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov. Bolj tvegate, če kupite avtomobil od podjetja, ki se s tem ukvarja: "Ta prodajalec mora dati obvezno garancijo en mesec, kupec pa ima eno leto možnosti ugotavljanja stvarne napake, ki so bile že ob nakupu. Tu gre za kakšno večjo napako, tudi prevrtene kilometre, kar je bistveno lažje uveljavljati na ta način," pravi Okorn.

To še zdaleč ne pomeni, da na trgu rabljenih vozil ne moremo kupiti dobrega avtomobila. Za enak denar lahko dobimo večji avtomobil z veliko več dodatne opreme, kot če kupujemo novega, a pri nakupu je treba biti zelo previden. "Če malo pesimistično pogledamo, lahko pri vsakem drugem avtomobilu najdemo neko prevaro," pa pravi Jurij Kočar z Avto-moto zveze.

Ekipa 24ur Inšpektor je preverjala, kako se lotili nakupa rabljenega vozila, kakšni avtomobili se prodajajo in na kaj je treba biti še posebej pozoren.