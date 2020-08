Razkužila za roke – kaj mora biti v njih in česa ne

Kaj mora torej učinkovito razkužilo vsebovati? Infektologinja dr. Mateja Logar pove bistvo: Pomemben je delež alkohola v izdelku. "Razkužila za roke morajo vsebovati 60 – 80 odstotkov alkohola, lahko je to etanol ali kakšna druga vrsta alkohola. Več kot 80 % alkohola ni ustrezno, ker se ta slabše raztaplja, manj kot 60 % pa ne zagotavlja ustrezne zaščite." Smiselno je tudi, pravi, da so v razkužilih dodatki za nego kože – glicerin, glicerol, vitamin E. Drugo v razkužila ne sodi. "Snovi, ki jih nanašamo na kožo, ni dobro, da vsebujejo klorove spojine, to so snovi, ki jih uporabljamo predvsem za razkuževanje površin oz. bazenov. Te lahko povzročajo poškodbe na koži. Tega za razkuževanje rok ne uporabljamo. Ni dobro, da vsebujejo kakšna barvila, ker bomo imeli bistveno večjo verjetnost, da nastane alergijska reakcija. Prav tako razni parfumi povečajo možnost alergijske reakcije," med drugim pojasni Logarjeva.

Na trgu različnih izdelkov kar mrgoli. Različna pakiranja, različne embalaže, različni napisi, zelo različne sestave, zelo različne tudi cene ... Kako vedeti, kaj kupiti in kaj uporabljati? Kaj mora biti v razkužilu za roke in česa ne?

Če je dodatkov veliko, razloži direktor Urada za kemikalijeAlojz Grabner, vstopamo v polje alkoholoziranih kozmetičnih izdelkov. To pa niso razkužila in prav takih izdelkov je na policah trgovin, sploh v zadnjem času, ogromno."Ti načeloma niso niti preizkušeni niti pri nas registrirani in učinka teh proizvodov ne poznamo. Ti kozmetični izdelki so označeni praviloma samo s sestavinami, ugotavljamo, da manjkajo pravila za uporabo ..." Jasno je torej, da razkužilo mora vsebovati od 60 do 80 odstotkov alkohola, da je učinkovito, zato naj vas ne zavedejo napisi, embalaže, obljube, dišave, višina cene. Pomembno je, kaj piše na deklaraciji. Nekaj deklaracij naključno kupljenih izdelkov sta za 24ur Inšpektor pregledala dr. Mateja Logar in direktor Urada za kemikalije. Slišali boste, kako sta jih komentirala, kaj je pravilna sestava za razkužilo in kaj ne.



Neznanka pa je velikokrat – s čim si razkužujemo roke na vhodih v trgovine, gostilne, lokale, avtobuse, poslovne prostore. Tam velikokrat ni deklaracije. Je v dozirnikih zares razkužilo? Kakšno? Originalno embalažo je mogoče dopolniti tudi z drugim izdelkom, ga razredčiti. Novinarka Petra Čertanc Mavsar je v epruvete, ki jih je dobila na Fakulteti za farmacijo, na sedmih naključno izbranih mestih, pred gostilnami, trgovinami, bencinskimi črpalkami, odvzela vzorec tekočin, ki so tam za razkuževanje rok strank. V laboratoriju so potem preverjali, ali so ob vstopu strankam za razkuževanje rok zagotovljena prava razkužila. Od sedmih kar trije vzorci niso bili ustrezni.

Dr. Borut Štrukelj, profesor na Fakulteti za farmacijo, pojasni, da so bili v laboratoriju nad rezultati negativno presenečeni: "Dva vzorca sta vsebovala razredčeno varikino, natrijev hipoklorit, ki ga običajno uporabljamo za čiščenje in razkuževanje površin, ni pa primerno za roke. Natrijev hipoklorit prvič–poškoduje roke, drugič–lahko povzroča alergijske reakcije, in ko je koža razpokana, je to že začetek vnosa drugih mikroorganizmov, tako bakterij kot recimo glivic." V teh dveh vzorcih ni bilo nič alkohola, pojasnjuje dr. Štrukelj.

Dva vzorca od sedmih – oba sta bila odvzeta pred trgovinama – sta bila torej po pravilniku o dajanju biocidnih proizvodov v promet popolnoma neustrezna za razkuževanje rok. Eden od sedmih vzorcev – ta je bil odvzet pred vhodom v bencinski servis – pa je imel manj kot 60 odstotkov etanola. "55 odstotkov. To je premalo, ampak rečemo, da je mejna vrednost ..." pojasnjuje Štrukelj. Če bi bil inšpektor, ta vzorec ne bil primeren in bi bil izvržen, žal pa je teh inšpekcij bistveno premalo, še dodaja.

