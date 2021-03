Rejništvo je za marsikaterega otroka druga priložnost

Darko Đurić, paraplavalec, ki ga poznamo po številnih vrhunskih športnih dosežkih, zgodbo o svojem odraščanju v rejniški družini pripoveduje z lahkoto in hvaležnostjo. Njegovi rejniki, k njim je prišel, ko je imel dve leti, so njegova edina in prava družina, sprejeli so ga enako, kot če bi se rodil pri njih. "Imam res lepe spomine. Smo bili bratje in sestre, igrali, tepli smo se, počeli smo vse, kar bratje in sestre počnejo. Moja zgodba je res pozitivna, sem prišel v odlično družino, so me imeli radi, niso nikoli dali vedeti, da sem rejenec, so se potrudili zame."

Trenutno je v rejništvu 817 otrok, skoraj vsak peti je starejši od 18 let. Imamo dobrih 580 rejnic in rejnikov, 92 jih rejništvo opravlja kot poklic, 116 pa je takšnih družin, ki v rejništvu še nimajo nameščenih otrok, torej so na voljo, če se pokaže potreba. Odvzem otroka je skrajen primer. Zanj se sodišče odloči večinoma zaradi odvisnosti staršev od alkohola, prepovedanih drog, pogosto tudi zaradi težav v duševnem zdravju, osebnostnih motenj, zlorab, največkrat pa zaradi nasilja v družini.

Darko Kranjc, predsednik rejniškega društva, ki ima tudi sam izkušnjo odraščanja v rejniški družini, je prepričan, da je rejništvo za večino otrok, ki odraščajo v težkih razmerah, zgodba s srečnim koncem. "Vsak primer je zase kritičen. Nikoli se otroka ne vzame iz družine brez razloga. Razlogi morajo biti res hudi, da nekomu odtujiš otroka. Velikokrat pride do neodobravanja pri bioloških starših. Tu se zgodijo razne vojne za otroke, napadi z vsemi sredstvi, z odvetniki, z mediji."

Samantino otroštvo je bilo težko in tudi danes se, dobrih 20 let potem, ko je pri 10 letih zapustila dom svojih bioloških staršev, tega obdobja spominja z grenkobo. "Začelo se je z alkoholom, začela sta se kregati in tepsti med seboj, potem sta začela tepsti še nas. Bili smo v travmi in vedeli smo, da z jokom ne bomo dosegli nič, ker bomo tepeni še bolj."Samanta je imela srečo. Nov dom je našla v rejniški družini, v kateri je ostala, dokler se ni osamosvojila.