Resnica o kolagenu

Kolagen je nedvomno trenden. Na našem trgu je na stotine kolagenskih izdelkov, najpogosteje so to prehranska dopolnila. Koliko jih je, ne ve nihče, a v očitni kolagenski poplavi se zdi, da je prava loterija izbrati najboljše in najučinkovitejše. Proizvajalci kolagenskih prehranskih dopolnil – devet izdelkov smo odnesli na testiranje na Fakulteto za farmacijo – obljubljajo skorajda čudeže, tako kot tudi številne slovenske vplivnice, ki kolagen oglašujejo.

Uporablja oziroma uživa ga tudi Hajdi Korošec Jazbinšek, 42-letna blogerka, ki o staranju in ohranjanju mladostnega videza piše in govori iskreno. Javno je povedala, da se z gubami na obrazu spopada z botoksom. In da ga uporablja pametno in zmerno, ker želi predvsem mladim povedati, da so gube pri 40 letih naravne in da se jih ne da znebiti z negovalnimi kremami, rednim čiščenjem kože, uživanjem velikih količin vode ali pa z dnevno dozo kolagena. "Jaz uporabljam kolagen zato, ker začne njegova raven po 20. letu upadati za en odstotek na leto. A glede na to, da lahko največ kolagena zaužijemo z raznoliko hrano, kolagena kot prehransko dopolnilo sploh ni treba jemati. Ker pa jaz ne jem mesa – že od šestega leta sem vegetarijanka – sem se odločila, da ga bom občasno dodajala."

Je z leti izgubljeni kolagen možno nadomestiti?

Da bi izvedeli vse, kar morate vedeti o kolagenu, morate poznati osnove: kaj kolagen sploh je, kje ga najdemo, kje in kako se tvori v našem telesu.

Gre za beljakovinske molekule. Beljakovine so iz 20 različnih aminokislin, ki se združujejo v verige in tvorijo beljakovinske nitke, ki jih imenujemo kolagen. V človeškem telesu je več različnih tipov kolagena – molekule se razlikujejo po sestavi aminokislin, in sicer glede na to, kje se nahajajo, za 24UR INŠPEKTOR pojasnjuje dermatovenerolog Borut Žgavec. "Kolagen je pomemben gradnik našega vezivnega tkiva in imamo ga v vseh tkivih, v koži ga imamo ogromno. To so vlakna, ki kot mreža tvorijo našo usnjico – to je srednji del dermisa."