'S štipendijo sem si kupil orodje'

Lani je štipendijo za deficitarne poklice poleg Jošta prejemalo še 2.571 dijakov oziroma dijakinj. Na novo jo lahko dobite tisti, ki se vpisujete v 1. letnik za enega od 21 poklicev, ki jih je država letos uvrstila na seznam deficitarnih. Vlogo za štipendijo morate oddati na javni štipendijski sklad, najpozneje do 20. septembra. Do nje ste upravičeni tudi tisti, ki imate državno štipendijo, obe štipendiji lahko namreč prejemate sočasno.

V nocojšnjem, drugem delu rubrike 24UR Inšpektor o štipendijah bomo govorili tudi o štipendijah za deficiratne poklice. In o kadrovskih štipendijah, ki jih veliko manj, kot jih je bilo pred leti in desetletji. Katera podjetja razpisujejo kadrovske štipendije? Zakaj je teh štipendij vse manj? In zakaj jih nekatera podjetja uspešno podeljujejo in imajo dovolj kandidatov, druga podjetja pa štipendistov ne morejo najti? Zakaj se mnoga podjetja ne odločajo za sofinanciranje kadrovskih štipendij s strani države? Kaj bi bilo treba spremeniti? Tudi nekatere javne institucije razpisujejo štipendije. Vojska denimo razpisuje relativno visoke štipendije (tudi do skoraj 400 evrov mesečno za študente), a dobijo le malo štipendistov in štipendije ostanejo nerazdeljene. Odgovori, zakaj, se večinoma skrivajo v pogojih dela in plačah, ki jih ta podjetja in institucije dajejo svojim zaposlenim.

Za rubriko 24UR Inšpektor je novinarka Tina Kristan naredila analizo štipendij in štipendijske politike v državi. Prvi del rubrike je bil na sporedu sinoči. Državne štipendije, kot smo slišali, niso dovolj visoke, da bi imeli otroci iz socialno najšibkejših družin resnično enake možnosti šolanja in študiranja kot drugi. Govorili smo tudi o Zoisovih štipendijah in kriterijih zanje - ali bi veljalo razmisliti o spremembi kriterijev, vpeljavi dodatnih, da bi te štipendije res dobili vsi nadarjeni ...

Drugi del Inšpektorja pa nocoj, v oddaji 24UR. Vse koristne informacije za dijake in dijakinje, študente in študentke. Mnoge štipendije ostajajo nepodeljene tudi zaradi slabega načina obveščanja o možnosti pridobitve štipendije.