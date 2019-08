'Še enkrat sem se rodil'

Deset minut pred eno zjutraj je zaradi napačno nastavljenega višinomera letalo treščilo v tla - slaba dva kilometra pred pristajalno stezo. Mike Gatford je takrat prvič letel z letalom. Bil je še otrok. Nesrečo je preživel in o svojih spominih na nesrečo govoril z novinarko Jano Kobal: "Star sem bil 18 let. 19. rojstni dan sem preživel v ljubljanski bolnišnici. Pravzaprav sem se še enkrat rodil."



Nesrečo je takrat preživelo 19 potnikov. Večina je, kot Mike in njegova mama, sedela v zadnjem delu letala. Bil je hudo poškodovan, kar nekaj časa v komi. Njegov spomin na dni v bolnišnici je predvsem spomin na moža z melono, o čemer so takrat pisali tudi časopisi ... Delčke tega letala lahko še dandanes najdemo v okolici Brnika. V gozdu nam jih je pokazal Bine Perič iz letališke gasilske brigade.

Vse o tej nesreči, ki je takrat močno odmevala tudi po svetu, si lahko ogledate nocoj v rubriki 24UR Inšpektor, ki bo tokrat namenjena temi preiskovanja letalskih nesreč. Mike je sicer v letalo znova sedel kar kmalu, slišali pa boste tudi, kako je bilo, ko se je na Brnik znova spuščal leta 2016.

Letalski promet je v porastu (opozorimo naj tudi na dejstvo, da je letalski promet eden od najbolj rastočih onesnaževalcev na svetu), za potnike pa je, kot pravijo vse statistike, zelo varen. Možnost, da boste doživeli nesrečo letala, je zelo zelo majhna.

Kako poteka nadzor letalskega prometa, si boste lahko ogledali nocoj v 24UR Inšpektor. Kaj počnejo kontrolorji, kako delajo, kaj se dogaja, ko letala preletavajo Slovenijo, ko vzletajo in pristajajo ... Povprečno letalo preleti Slovenijo v desetih minutah, so Jani Kobal povedali kontrolorji. Za najbolj obremenjen dan v zraku še vedno velja lanski 7. september - Slovenijo je takrat preletelo več kot 1500 letal, na nebu nad Evropo pa je bilo zabeleženih največ letov v zgodovini, kar 37.101 let v enem dnevu.

Kljub temu, da je možnost, da doživite letalsko nesrečo, zelo majhna (možnost, da doživite avtomobilsko nesrečo, je denimo veliko večja od možnosti, da doživite letalsko), je mnoge ljudi izjemno strah letal. Nekdaj vrhunska plavalka in psihologinja Sara Isaković je v svoji magistrski nalogi obdelala, kako se lahko pilot s tehniko čuječnosti pripravi na obvladovanje kritičnih situacij. Sara Isaković sicer prihaja iz letalske družine. Oče, strica, brat - vsi so piloti, mama je bila stevardesa. Ker se je profesionalno ukvarjala s strahom pred letenjem, razloži: ta strah je iracionalen, ni pa neobvladljiv."Naš um nas ugrabi kot talca in nas hoče prepričati v nekaj, kar ni res."Razloži tudi, kako poteka preusmerjanje pozornosti.

Sicer pa je novinarka Jana Kobal kar nekaj časa preživela tudi s preiskovalci letalskih nesreč. Zato si nocoj oglejte 24UR Inšpektor o tej temi, kjer boste izvedeli tudi vse o statistikah, podatkih, o tem, kaj preiskujejo preiskovalci letalskih nesreč v Sloveniji in kako.