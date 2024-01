Še imamo srednji razred?

Srednji razred je najenostavneje opredeliti po dohodku. To so tisti, ki niso med 20 odstotkov najslabše in 20 odstotkov najbolje plačanih. Sociološko je bolj zapleteno, ali je posameznik pripadnik srednjega razreda, je odvisno med drugim od tega, kakšno delo opravljajo, kakšno izobrazbo imajo, kakšen vpliv v družbi, ugled, moč, s kom se družijo, kam zahajajo. In nenazadnje ali imajo materialno, socialno varnost, prosti čas, pa tudi ali sebe vidijo kot del srednjega razreda ter ali jim to priznavajo tudi drugi.

Finančna svetovalka Ana Vezovišek je pripadnica višjega razreda in svetuje večinoma ljudem srednjega razreda. Porabijo 250 evrov na mesec za frizerja, otrokom vsak mesec kupujejo nove stvari za več sto evrov, redno kupujejo nove telefone, predrage avtomobile, kozmetiko ... Stroški, ki si jih sama ne privošči, pa ima bistveno višje prihodke.

Seveda ne živijo vsi pripadniki srednjega razreda tako, ena od značilnosti nekaterih kulturnih skupin srednjega razreda je celo prezir do vulgarnega potrošništva, nekateri pa prav s statusnimi simboli in življenjskim slogom navzven dokazujejo, da so srednji sloj.

Kako definirajo srednji razred oziroma katero definicijo uporabljajo smo vprašali tudi finančno ministrstvo. Po definiciji Mednarodne organizacije dela so srednji razred tisti, ki prejemajo dohodke v višini od 80 do 200 odstotkov mediane plač. Preračunano na slovenske podatke in mediano za leto 2021, so torej srednji razred tisti, ki imajo plačo nekje med 1132 in 2830 evri na mesec – so nam pojasnili na ministrstvu.

Srednji razred se tako začne tik nad minimalno plačo, ki je bila leta 2021 1024 evrov na mesec. Kar je zelo blizu praga tveganja revščine, ki je v letu 2021 znašal 771 evrov na mesec za enočlansko gospodinjstvo in 1619 evrov na mesec za štiričlansko družino. V resnici so tako ljudje, ki statistično sodijo v spodnji del srednjega razreda le korak od revščine. Če seveda nimajo drugega premoženja.

Predstojnik katedre za sociologijo na Filozofski fakulteti doktor Primož Krašovec pravi, da je srednji razred splošna oznaka za več družbenih skupin, ki se definirajo preko kulture, potrošnje, navad, okusa.

"Srednjega razreda ne najdemo v realnosti, ni tako, da bi pokazal s prstom, to je srednji razred, najdemo pa specifične konkretne kulturne skupine in srednji razred bi bil recimo splošen naziv za vse te skupine," pojasni dr. Krašovec.