Medtem ko znanstveniki že znajo izdelati natančen zemljevid vesolja, pa še vedno nimamo podrobnega zemljevida možganov. V tem približno kilogram in pol težkem organu je sicer več povezav kot je zvezd v naši galaksiji, Rimski cesti. Miši imajo recimo približno 70 milijonov nevronov – to so najpomembnejše možganske celice – človek pa ima v svojih možganih kar okoli 86 milijard nevronov. In prav vsak tvori ogromno, nekateri na tisoče sinaps, ki omogočajo povezave z drugimi celicami. Da bi resnično razumeli delovanje možganov, morajo nevroznanstveniki vedeti, kako se vsaka od približno tisoč različnih vrst celic "pogovarja", kako celice komunicirajo med seboj v svojem lastnem električnem "dialektu".

"To najlažje naredimo tako, da vzamemo zdravega posameznika in ga primerjamo recimo z zdravim starostnikom, potem pa tega zdravega starostnika primerjamo z nekom, ki ima patološko stanje," pojasnjuje vodja projekta Twinbrain, dr. Uroš Marušič . V gibanju je to ključni mejnik, saj je doslej večina raziskav potekala pri ljudeh v mirujočem stanju.

Te meritve in raziskave so pomembne zato, da bi lahko sčasoma učinkoviteje pomagali ljudem, ki potrebujejo pomoč po nesrečah, možganskih kapeh, pri parkinsonovi bolezni, v starosti in podobno. Za to je treba razumeti mehanizme, ki se dogajajo v ozadju.

Celice različnih organov proučujejo na Inštitutu za biologijo celice v Ljubljani, kjer jih tudi gojijo in namnožijo. Trenutno se ukvarjajo s 3D-kulturami iz človeških celic, tako imenovanimi sferoidi, iz raka sečnega mehurja. Na področju preučevanja možganov pa vzgajajo in uporabljajo možganske organoide, za katere potrebujejo matične celice. Organoidi so veliki le nekaj milimetrov, a omogočajo raziskovanje mehanizmov, kako se možgani razvijajo, katere snovi oziroma patogeni vplivajo na možganske celice in podobno. Za to pa morajo celice redno hraniti in odstranjevati odpadne snovi. S pomočjo možganskih organoidov so na primer ugotovili, kaj se dogaja ob mikrocefaliji oziroma drobnoglavosti, da odmirajo živčne celice. Prav slovenski znanstveniki so sicer dokazali povezavo med to boleznijo in virusom zika, kar je bil svetovni uspeh.

Vsako najmanjše novo odkritje o možganih je zelo pomembno za celotno družbo. Doktor Zvezdan Pirtošek, predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, pojasnjuje, da se je življenjska doba Slovencev v zadnjih stotih letih podvojila. Po nekaterih ocenah bodo lahko naša telesa kmalu doživela celo do 150 let, a kaj bo z našimi možgani?

"Medtem ko smo si še pred 20 ali 30 leti želeli predvsem tega, da bi živeli čim dlje, da bi dočakali sto let, je ta čas, ki ga živimo, bolj zaznamovan s tem, da se morda celo bojimo, da bo naše telo preživelo sto, morda 120 let, naši možgani, naš um pa da bo že zdavnaj pred tem na nek način ugasnili, da bo naše življenje vzdrževano nekako umetno, ne da bi natančno vedeli, kdo smo in kdo so ljudje okoli nas," pravi dr. Pirtošek.

Medicina namreč vse bolj odkriva, da staranje ni nujno samo razpad, propad. Večina mišljenj, ki smo jih imeli še pred nekaj leti, ne drži več, na primer da moraš biti v starosti depresiven, da nisi miselno okreten, da izgubiš ustvarjalnost in spolno slo, da gre v bistvu za neko žalostno slovo, pravi doktor Pirtošek.