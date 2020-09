Ker je denarja premalo, se nakazujeta dve rešitvi - zagotoviti več denarja ali zmanjšati košarico pravic? In kako? Vsekakor bi cilj moralo biti delujoče in učinkovito zobozdravstvo. O tem nocoj, v drugem delu rubrike 24UR Inšpektor o stanju zobozdravstva v Sloveniji.

"V javni mreži se da delati kakovostno, vendar je sistem naravnan na žalost tako, da je to zelo težko," je nazoren eden od zobozdravnikov, ki je včasih delal v zdravstvenem domu, danes pa ima zasebno ambulanto. Zasebnih zobozdravnikov je bilo leta 2011 154, lani že 267. Finančni razlog je razumljivo eden od razlogov, da zobozdravniki odhajajo med zasebnike, ni pa edini. Gre tudi za to, da kot zasebnik lahko pacientove težave odpravim do konca ali pa vsaj z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki jih lahko v to vložim, pravi drugi sogovornik novinarke Tine Kristan.

A seveda si večina ljudi zasebnega zobozdravnika ne more privoščiti. Ne govorimo le o brezposelnih in najranljivejših skupinah državljanov, temveč tudi o stotisoče zaposlenih ... Zato je pomembno, da imamo dobro delujoč javni sistem. Namesto tega se zdaj že dogaja, da je na določenih področjih - tržno zanimivih - kadre v javni mreži težko dobiti.

"Veliko zobozdravnikov je izstopilo tudi iz koncesijskega sistema. To je tisto, česar si ne smemo dovoliti, ker potem izgubimo ta mehanizem, da bomo sploh lahko prebivalcem ponudili dostopnost iz javnih sredstev," pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zasebni trg je vedno dobra konkurenca, a javno zobozdravstvo moramo ohraniti. Če želimo imeti določen nivo splošnega zdravja, ustrezno obdelane populacije, lahko to naredimo samo tako, da imamo javno zdravje, ne moremo tega prepuščati samo zasebnikom oziroma trgu, poudarja dr. Aleksandra Banović Groznik. In direktorica Stomatološke klinike Martina Drevenšek: "Javno zobozdravstvo omogoča boljše ustno zdravje, ker škrbasta družba ni zdrava družba."

Javno zobozdravstvo je tisto, ki omogoča pravičnost pri dostopnosti. Bolj kot je financirano iz javnih sredstev, lažje blažimo razlike, ki sicer obstajajo glede na premoženje in dohodke, se strinjajo tudi na NIJZ. A tudi javno zobozdravstvo bi moralo biti učinkovito, kakovostno in hitro in prav tu je pogosto problem. Težave v slovenskem zobozdravstvu so kompleksne, kopičijo se že dolgo, povezane so med sabo ... zato bi moralo biti tudi reševanje teh težav in izboljševanje stanja kompleksno. Čisto vsi sogovorniki, s katerimi se je pogovarjala novinarka Tina Kristan za 24UR Inšpektor, "on the record in off the record", se strinjajo, da so sistemske spremembe nujne. O tem tudi v 24UR Inšpektor; nocoj je na sporedu 2. del z zaključki. Nikar ne zamudite!