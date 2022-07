Slovenci najemajo jahte za 60 tisoč evrov tedensko

Tveganje lahko zmanjšate, če najamete izkušenega voditelja čolna ali če to postanete sami. Vse se začne z izpitom za upravljanje plovila do 24 metrov.

Dogajanje v Tržaškem zalivu je vedno zelo živahno, v poletnih mesecih pa še toliko bolj, ker se na valove med velike ladje podajo tudi številni turisti z jahtami, jadrnicami, gumenjaki, gliserji, vodnimi skuterji in podobno. Najpogostejša nezgoda s plovilom je trk ali nasedanje. Največja nevarnost pa je požar in vdor vode. Na Upravi za pomorstvo pomagajo tudi pri iskanju pogrešanih oseb, pojasni prvi mož kapitanije Vladimir Vladović . "Imeli smo primer osebe, ki je nekje dve milji iz Izole padla v morje z jadrnice, in k sreči smo osebo precej hitro našli.''

Inštruktor Ambrož Jakop že 15 let pripravlja kandidate na izpit za voditelja čolna do 24 metrov. Neobvezna predavanja trajajo tri dni po štiri ure. Skupaj 12 šolskih ur. "Pred korono je šlo čez naše učilnice okrog 1200 kandidatov na leto. Na upravi pa jih letno opravlja izpit okoli 4000. Seveda vsak, ko enkrat pride na morje in vidi soseda, kako pluje, potem bi pa tudi on to.''

V poletnih mesecih je včasih težko dobiti prosto privezno mesto. V izolski marini je na voljo 600 privezov, pojasni direktor Vladimir Gavran. Do septembra bodo zgradili nov pomol s 160 dodatnimi privezi. "Trenutno smo polni in povpraševanje je po dodatnih privezih. Privez se obračuna glede na dolžino plovila, za desetmetrsko jadrnico je strošek okoli 4000 evrov.''

Skoraj polno zasedena je tudi naša največja marina na obali v Portorožu, ki ima okoli tisoč priveznih mest. Predstavnik Luka Prebil meni, da je še nekaj prostora le za manjša plovila od 14 metrov.'' Približno 60 odstotkov naših gostov so Slovenci, potem pa sledijo Nemci, Avstrijci, pa nekaj Italijanov. Recimo za plovilo do 12 m stane letni privez 6500 evrov.''

Tu lahko za en teden najamete tudi štiri milijone evrov vredno jahto, plovilo za uživanje, pravi generalni direktor skupine Mennyacht Matjaž Murko. "Govorimo nekje okoli 60 tisoč evrov na teden bi stal najem skupaj s skiperjem, posadko, plus gorivo in hrana. Slovenci so lastniki takšnih plovil, na kar smo zelo ponosni, in jih tudi najemajo tako, da vsa čast Slovencem.''

Res, da imamo manj kot 50 kilometrov obale, vendar imamo vse. Živahni Portorož, pravljični Piran, zimzeleni Ankaran, izolske ribiče, arheološke bisere Kopra in celo največji klif na Jadranskem morju.

