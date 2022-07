Slovenski Camino

Končni cilj za romarje je sicer bazilika v Santiagu de Compostela v Španiji, kjer naj bi bil pokopan apostol Jakob. Vendar je Camino že zdavnaj presegel svoje krščanske okvirje, saj dandanes po različnih poteh do Compostele na leto roma tudi do pol milijona ljudi z vsega sveta. Številni se na pot odpravijo v iskanju samega sebe ali odgovorov na življenjska vprašanja ali pa zgolj kot nekakšen odklop, "reset" od vsakdanjega sveta.

Ta starodavna romarska pot je bila do pred nekaj desetletji skorajda pozabljena, potem pa se je nanjo odpravil Paolo Coelho in se tam odločil, da bo pisatelj, sledila mu je še igralka Shirley Mclain, ki je o svoji izkušnji napisala knjigo, igralec Martin Sheen pa je skupaj s sinom naredil danes že kultni film The Way – Pot. In število romarjev je dobesedno eksplodiralo. Romala je celo Angela Merkel, pa še nekdanja irska predsednica in nekaj simboličnih kilometrov celo Stephen Hawkings.

Romarji na poti prehodijo na desetine, stotine in celo tisoče kilometrov. Samo v Španiji obstaja 39 različnih poti, ki vodijo do Santiaga, infrastruktura na večini od njih pa je skoraj povsem prilagojena romarjem, ki jim ni treba razmišljati, kje bodo spali ali jedli, saj na vsakih nekaj kilometrov zagotovo najdejo kakšno romarsko zatočišče. Ta so v Španiji, Portugalski in Franciji, kjer je največ romarjev, zelo poceni, saj lahko v zavetiščih prespiš za pet do 20 evrov na noč.