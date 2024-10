So taksiji prepoceni?

Pri zadnjem ocenjevanju taksijev, ki ga je izvedel Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (Mipor), se je izkazalo, da je ponudba prevozov s taksiji v slovenskih mestih vse prej kot idealna, najslabše izkušnje so imeli s taksisti, ki na stranke čakajo pred izhodom iz letališča Jožeta Pučnika. To smo ugotovili tudi sami, ko smo za nocojšnji Inšpektor 24UR preverjali ponudbo taksi storitev.

Vsi naši sogovorniki pravijo, da je v izogib nevšečnostim za stranko najvarneje, da taksi pokliče po telefonu ali ga naroči preko aplikacije. To poudarja tudi Silvo Mikša iz City Taxija. "Če se karkoli zgodi, če imaš klicni center, na primer pri nas v City Taxiju, se pač pogleda, naša vozila po GPS-u so sledljiva, lahko pogledamo, kje se je peljal, koliko se je peljal, če se kaj izgubi, imaš eno varstvo, eno varnost."

Če kar tako iz ceste vzamete taksi, ni nobenega nadzora, lahko vas močno opeharijo in nikomur se v resnici ne morete pritožiti.

Hitro odzivnost klicnih centrov, dobro delovanje aplikacij, točnost napovedi časa prihoda in vožnjo po najbolj optimalni poti so pri večjih taksi službah v Sloveniji kot pozitivno ocenili tudi ocenjevalci inštituta Mipor. Po drugi strani so ocenjevalci Miporja doživeli vse – od vožnje skozi rdečo luč do telefoniranja brez prostoročne naprave, močno prehitre in slabo nadzorovane vožnje. Vse to je nujno prijaviti centrali.

Izven Ljubljane so razmere drugačne. V nekaterih krajih že imajo podružnice večjih taksi služb, ponekod pa sploh nimajo nobenega taksija. V Celju naj bi vladal pravi kaos, pred kamero ni želel nihče od tistih, ki se ukvarjajo s tem, na območni obrtno-podjetniški zbornici nam niso mogli posredovati nobenih podatkov, češ da v njihovem članstvu skorajda ni več taksistov. Najpogostejša tarifa v knežjem mestu je 5,60 evra do tri kilometre vožnje, plačilo s kartico pa praktično ni mogoče.

Na mestni občini so relativno zadovoljni s storitvijo, ki jo izvajajo taksi službe v Celju, pravi Miran Gaberšek z oddelka za okolje in prostor ter promet in dodaja, da jih je manj, njihove cene pa višje tudi zaradi izboljšanja javnega prometa.

Z letom 2019 je začel veljati občinski odlok o taksi službah, ki je uvedel vrsto novosti, med drugim tudi sorazmerno oprostitev plačila občinske takse za okolju prijaznejše taksije, taksije, ki lahko prevažajo invalide in tista taksi vozila, ki so grafično ustrezno opremljena. Taksa za uporabo taksi parkirišč sicer znaša 40 evrov na mesec.

V Ljubljani je mestna občina določila najvišjo tarifo za kilometer – evro in pol, najvišjo štartnino – 2 evra in najvišjo čakalno uro – 20 evrov. Omejitev tarife za vožnjo je sicer predvidena tudi v Celju, ampak jih v praksi še ne izvajajo.