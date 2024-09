Sol – belo zlato ali tihi ubijalec

Sol kot ščepec modrosti

Nekoč privilegij kraljev in višjih slojev družbe. V starem Egiptu so z njo mumificirali mrtve. V Evropi so, da bi si zagotovili varnost pred spanjem, ščepec soli vrgli čez hišni prag, japonski sumo borci jo potresajo, da energijsko očistijo prostor. Z njo so prerokovali in napovedovali usodo. Nenazadnje – zrno soli še danes velja kot sinonim za razum, modrost.

Naši predniki so jo uporabljali kot dragoceno menjalno sredstvo - rekli so ji kar belo zlato. Od latinske besede salarium – sol, tudi današnji angleški izraz salary – plača. Zato ne čudi, da so sol pridelovali povsod, kjer je to bilo mogoče. Po vsem Sredozemlju, tudi v Sloveniji.

"Včasih so bile soline v Luciji, kjer je danes marina, v Strunjanu, Izoli. Koper je imel svoje velike soline od današnje Semedela do Ankarana, Milje na italijanski strani pa Trst je imel troje solin," na zemljevidu, ki visi v Muzeju Solinarstvac, v opuščenem delu Sečoveljskih solin pokaže Flavio Bonin.

Sol so pridelovale družine – na območju današnjih solin jih je živelo približno 520. Štiri solinarske hiške so v muzeju obnovili.