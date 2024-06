Sončna očala – so draga tudi najbolj kakovostna?

Odgovore na ta vprašanja je iskala ekipa rubrike 24ur Inšpektor. Sedem očal različnega cenovnega ranga smo odnesli na tri analize. Na Fakulteti za matematiko in fiziko je dr. Natan Osterman s pomočjo spektometra izmeril, koliko UV-žarkov prepuščajo posamezna očala, na Fakulteti za strojništvo je dr. Marko Polajnar preveril, kako odporna so na praske, optometrist dr. Matjaž Mihelčič pa je izmeril njihove optične lastnosti.

Vsa očala, ne glede na ceno, bi morala izpolnjevati določene standarde. Evropski določa, da lahko sončna očala prepuščajo največ pet odstotkov ultravijoličnih žarkov. In vsa, ki smo jih dali na analizo, so temu standardu zadostovala. "Plastika je slabo prepustna za UV-svetlobo, zato se ni treba, tako kot pri steklu, potruditi, da blokiramo UV-žarke," pojasni dr. Osterman.

Optične lastnosti očal ponekod zelo slabe

Drugače je pri optičnih lastnostih. Ena od očal iz naše zbirke so bila optično precej slaba – optometrist je na njih izmeril tako cilinder kot dioptrijo. "To pomeni, da vam lahko tudi stopnice malo zaplešejo," pravi dr. Miklavčič.

Razlike med dobrimi in slabimi očali so, kot pravi, vidne tudi na prvi pogled. "Največja razlika je, da so okvirji narejeni iz kakovostnih plastik, da so hipoalergene, da se jih da preoblikovati, pogreti, ukriviti. Da so vijaki standardni." Takšna očala niso nujno zelo draga. Ne glede na ceno pa bi morali pri nakupu, priporoča, vsaka očala najprej preveriti tudi na sončni svetlobi.

Odpornost na praske

Na fakulteti za strojništvo, v laboratoriju za tribologijo in nanotehnologijo, so naša očala morali uničiti. Razrezali so okvir in steklo, da bi, s pomočjo naprav, določili, kako odporna so na praske. Sila, s katero so izvajali test, je bila primerljiva drsenju ključa po očalih.

Pri tem testu so bili rezultati najbolj presenetljivi in razlike med sončnimi očali največje.

