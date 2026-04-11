Inšpektor

'Spirala cen navzgor je neizbežna'

Ljubljana, 11. 04. 2026 09.11 pred 17 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Miha Drozg
Podražitve

Krhko premirje na Bližnjem vzhodu za zdaj ni opazno pomirilo trgov. Cene nafte ostajajo visoke, dobava energentov negotova. Posledice se po mesecu in pol vojne že kažejo tudi pri nas. Dražijo se naftni derivati, gnojila in surovine, kmetje zato opozarjajo na vse višje stroške proizvodnje. Kaj to pomeni za cene hrane?

Na turistični kmetiji Slemenšek imajo te dni številne razloge za skrb. Cene naftnih derivatov, tudi goriva za kmetijstvo, so iz tedna v teden višje. "Energetska kriza je velik problem," pripoveduje gospodar kmetije Boštjan Slemenšek. "Slej kot prej bo nastala 100-odstotna podražitev. Nam pa gredo cene navzdol. To preprosto ne gre skupaj."

Nič drugače ni med transportnimi podjetji. Bile so že krize, pripoveduje direktor podjetja Amigos Transport Marko Prijatelj. A tako hude energetske še ne. "Ker so premiki tako veliki, moramo dobesedno vsak teden spreminjati naše cene in to je zelo težko. Veliko dela, veliko birokracije," pojasnjuje. "Obveščanje, računanje, strankam je treba pojasnjevati, zakaj takšna cena transporta. Zadnja dva tedna se bolj ukvarjamo s pojasnjevanjem, kot pa z dejanskim transportom."

Zaradi višji cen nafte in naftnih derivatov se dražijo tudi druge surovine, je jasna predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. "Nekje v maju se bodo pokazale povišane cene embalaže, predvsem tiste embalaže, kjer so osnova naftni derivati, in pa aluminjske ebalaže za prehrambeno industrijo." To pa bi lahko, če se bo vojna nadaljevala, vplivalo tudi na višje cene hrane in drugih izdelkov.

Ni se še dobro ustavil en cikel podražitev, že je torej na vidiku nov, pripoveduje agrarni ekonomist dr. Luka Juvančič z ljubljanske Biotehniške fakultete. "Spirala cen navzgor je neizbežna glede na dogodke zadnjih tednov in mesecev. Vse je seveda odvisno od tega, kaj se bo dogajalo na energetskih trgih. Tega pa žal trenutno ne vemo."

Preberi še Od rezervoarja do trgovine: kako vojna v Iranu dviguje cene

Če bodo cene naftnih derivatov vse višje, bo to vplivalo tudi na našo mobilnost, pripoveduje raziskovalec mobilnosti Andrej Brglez. "Če bo kriza trajala še malo dlje, bomo izrazito manj voženj delali. Med vikendi se ne bomo vozili, zmanjšali bomo hitrost, šli bomo na kolesa, na javni potniški promet, delili si bomo avtomobile. To bodo vse ukrepi, ki jih bomo kar sami naredili, brez državne pomoči."

Kaj pa cene elektrike in plina? Zakaj utegnejo biti posledice tokrat širše kot ob ukrajinski energetski krizi pred štirimi leti? Kakšne ukrepe bi morala sprejeti Evropska unija in kakšne Slovenija? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

24UR Inšpektor
Iran Energenti Gospodarstvo Podražitve

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pismonosa
11. 04. 2026 09.27
po celi Evropi so iste cene hrane, samo razlika v najemnini in plači
Odgovori
+1
1 0
biggie33
11. 04. 2026 09.26
Ne ni neizbežno.. obstaja alternativa in to je Rusija!!
Odgovori
-1
0 1
jimi62
11. 04. 2026 09.26
to ni nič novega,saj celo leto cene gredo potiho gor.zdaj bodo pod brezvezno pretvezo še bolj podražili.tu gre samo za pohlepo in nič drugo.državni aparat pa spi.aja,oni imajo dovolj-oziroma si sebi močno dvignejo že tako previsoke plače za to nesposobno delo.
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
11. 04. 2026 09.25
Komunisti so vas zasuli s predvolilnimi dvigi plač in božičnicami, zdaj pa pač plačujte več!
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
11. 04. 2026 09.24
Trgovska mafija si že mane roke....poglejte samo cene čokolade in kave...., da o mesu, testeninah in pekovskih izdelkih ne govorimo....sadje in zelenjava....pa potem živi zdravo...
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
11. 04. 2026 09.22
Če imaš tako vlado kot je bila ta, se res vse draži.
Odgovori
-3
2 5
PIKAPOLONICA1994
11. 04. 2026 09.24
..res, bo pa JJ vse uredil kot doslej...spiš ali kaj?
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
11. 04. 2026 09.28
Boš rekel da so kej naredili na tem področju?
Odgovori
0 0
Minifa
11. 04. 2026 09.22
Saj je AVSTRIJA blizu ( fasnga ) pri njih vsakih 14 dni..
Odgovori
+3
3 0
SaAbERO
11. 04. 2026 09.21
Samo na pol je SDS na oblasti, se že vse draži.
Odgovori
+0
4 4
venerainmars
11. 04. 2026 09.20
Ne verjamem, novi obrazi so zagotovili, da bo vse poceni
Odgovori
+2
3 1
