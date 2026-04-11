Na turistični kmetiji Slemenšek imajo te dni številne razloge za skrb. Cene naftnih derivatov, tudi goriva za kmetijstvo, so iz tedna v teden višje. "Energetska kriza je velik problem," pripoveduje gospodar kmetije Boštjan Slemenšek. "Slej kot prej bo nastala 100-odstotna podražitev. Nam pa gredo cene navzdol. To preprosto ne gre skupaj." Nič drugače ni med transportnimi podjetji. Bile so že krize, pripoveduje direktor podjetja Amigos Transport Marko Prijatelj. A tako hude energetske še ne. "Ker so premiki tako veliki, moramo dobesedno vsak teden spreminjati naše cene in to je zelo težko. Veliko dela, veliko birokracije," pojasnjuje. "Obveščanje, računanje, strankam je treba pojasnjevati, zakaj takšna cena transporta. Zadnja dva tedna se bolj ukvarjamo s pojasnjevanjem, kot pa z dejanskim transportom."

Zaradi višji cen nafte in naftnih derivatov se dražijo tudi druge surovine, je jasna predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. "Nekje v maju se bodo pokazale povišane cene embalaže, predvsem tiste embalaže, kjer so osnova naftni derivati, in pa aluminjske ebalaže za prehrambeno industrijo." To pa bi lahko, če se bo vojna nadaljevala, vplivalo tudi na višje cene hrane in drugih izdelkov. Ni se še dobro ustavil en cikel podražitev, že je torej na vidiku nov, pripoveduje agrarni ekonomist dr. Luka Juvančič z ljubljanske Biotehniške fakultete. "Spirala cen navzgor je neizbežna glede na dogodke zadnjih tednov in mesecev. Vse je seveda odvisno od tega, kaj se bo dogajalo na energetskih trgih. Tega pa žal trenutno ne vemo."