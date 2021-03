Srbija – cepilna turistična destinacija?

Kakšen je sistem cepljenja, ki ga zaženejo ob osmi uri zjutraj, in interes prebivalcev, si oglejte v videu, v katerem boste videli del zgodbe 46-letnega Mileta Novkovića , ki se ukvarja s sinhronizacijo risanih filmov, na cepljenje pa se je pred 15 dnevi prijavil skupaj z bratom in ženo.

Srbija je edina država na svetu, kjer lahko prebivalci izbirajo med petimi cepivi. Poleg cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne ter AstraZenece uporabljajo še rusko cepivo Sputnik V in cepivo kitajskega podjetja Sinopharm, ki v EU nista odobreni. Državni sekretar na srbskem ministrstvu za zdravje in vodja nacionalne koordinacijske skupine za cepljenje proti covidu-19Mirsad Đerlek poudari: "Vsa cepiva so brezplačna, kar je zame kot zdravnika zelo pomembno, za državo pa je posebej pomembno to, da so vsa cepiva varna."

Cepiva je v Srbiji dovolj, to, kako so ga v resnici dobili in koliko denarja so zanj odšteli, pa se zdi velika državna skrivnost. Za vsa cepiva so sicer sklenili bilateralne sporazume. Z uporabo kitajskega in ruskega cepiva, ki ju Evropska agencija za zdravila še ni odobrila za uporabo v EU, jim je uspelo doseči zavidljive rezultate. Đerlek pravi, da"ima predsednik Aleksandar Vučićzelo resna in čvrsta prijateljstva po vsem svetu".

A nobeno prijateljstvo ni dovolj – za trenutno najbolj zaželeno dobrino na svetu je treba odšteti veliko denarja. Po neuradnih ugibanjih naj bi Srbija za cepiva odštela več sto milijonov evrov.

Nekdanji srbski veleposlanik, med drugim tudi v Sloveniji, in profesor političnih ved Ivo Viskovićpravi, da so bili takšni cepilni dogovori, zlasti s Kitajsko in Rusijo, možni tudi zaradi drugih interesov. "Mi smo na Rusijo seveda vezani energetsko, zaradi nabave plina, po drugi strani pa oni dobivajo ugodne posle, s katerimi lahko veliko zaslužijo. Kitajci pa so dobili možnost kupovanja tovarn in grajenja velikih objektov po Srbiji – oboji to počnejo na komercialni osnovi. To niso darila Srbiji; to je nekaj, kar Srbija plača s tem, da se zadolžuje pri Kitajcih, Rusom pa plačuje dražji plin, ter z drugimi projekti, kot je železnica do Budimpešte."

Iz evropskega sistema Covax Srbija cepiva ni dobila. Visković ob tem opozarja, da bi morala biti Evropska unija previdna. Tudi zaradi cepiva se lahko okrepi vpliv Kitajske in Rusije v regiji pred vrati Evropske unije. Načrte, da bo Srbija tudi sama proizvajala rusko cepivo Sputnik, ocenjuje kot zelo pomembne. Ruski veleposlanik v Srbiji je v začetku tedna dejal, da bi lahko v Srbiji junija začeli polniti, pakirati in distribuirati cepivo Sputnik, do konca leta pa bi ga lahko začeli tudi proizvajati za celotno regijo.