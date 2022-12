Starejši – umirjenost za volanom ali nedopustne napake?

Prebivalstvo se stara. Osebe, stare najmanj 65 let, predstavljajo skoraj petino prebivalcev Slovenije, kar tretjina voznikov na slovenskih cestah je starejših od 61 let, več kot 27 tisoč starejših od 80 let. Vsem prometnim spremembam, odkar je večina med njimi opravljala vozniški izpit, se je bilo treba prilagoditi, se jih na novo naučiti, opozarja inštruktor vožnje na Avto-moto zvezi Manuel Pungartnik: "Spremenili smo omejitve, spremenili smo kar nekaj infrastrukture, in če tega ne poznaš, je lahko zelo stresno."

Vozniki, starejši od 64 let, so denimo lani povzročili nekaj več kot 2200 prometnih nesreč oziroma skoraj šestino vseh, kar med starostnimi skupinami niti ni največ. Kar pa je skrb vzbujajoče – v nesrečah, ki jih povzročijo starejši, je največ smrtnih žrtev. Ta trend že pet let narašča.

'Svojega življenja si skoraj ne morem predstavljati brez avtomobila'

Vozniški izpit je vstopnica v svobodo, v samostojnost. "Od avtomobila sem odvisna. Živim na vasi in do mesta ni niti vlakov niti avtobusov," pravi Neva Filipič.

Bogdana Herman, stara 74 let, pa si svojega življenja brez avta ne zna predstavljati.