Stiske in stigma oseb z avtizmom: 'Nismo vesoljci, le ljudje kot vi!'

S snemalno ekipo zapeljem na dvorišče družine, ki se je odločila, da spregovori pred kamerami. Nasproti mi pride deček. Nasmejan, navihan in zelo vljuden. Povabi me, naj brez skrbi vstopim, da sem na pravem naslovu. Razlaga mi, da je pravkar prišel iz šole in da se veseli našega obiska. Sledim mu in se sprašujem, ali sem si narobe zapomnila. Da v tej družini živita le en bratec s sestrico in ne dva. Ker mi nikakor ne gre v račun, da bi fant, ki me vljudno vodi do vhodnih vrat, lahko bil isti fant – Jakob po imenu, ki pred desetimi leti ni znal govoriti, je zavračal hrano, veliko kričal in nikoli ni pogledal človeka v oči. Ostajal je v svojem svetu, v katerem ni bilo prostora niti za najbližje.

"Menda se ne da nič narediti," so mi rekli. "Hvala Bogu, da jim nisem verjela." "Nam je Romunija rešila življenje," na moj dvom, ali zrem v pravega Jakoba, odgovori njegova mama Marjeta Bizaj. Družina Bizajevih se je namreč pred desetimi leti odločila, da jim avtizem ne bo uničil življenja.

Začelo se je z Jakobovim drugačnim obnašanjem od svojih sovrstnikov in kasneje trditvami Jakobove pediatrinje, da je le "malo nevzgojen" in "da naj vajeti raje poprime oče kot popustljiva mama". A staršema se je ta 'hitra diagnoza' zdela nepredstavljiva. Jakobovo stanje ju je namreč zelo skrbelo, saj Jakob ni kazal nobenega zanimanja za igro kot ostali otroci, prav tako ne za govor, gibanje. Zato so po drugo mnenje odšli samoplačniško. Diagnoza – Jakob trpi za avtistično motnjo. Marjeta se je oborožila z literaturo, ki je bila v primerjavi z današnjo bolj uborna. Med raziskovanjem je zasledila članek o tako imenovani igralni terapiji, ki lahko otroku v zgodnjem obdobju ponudi ogromno napredka. Najbližji strokovnjaki so bili takrat v Romuniji, zato se je tja odpravila vsa družina.

Tri tedne, osem ur na dan, s terapevti, ki so se izmenjavali na vsako uro, so Jakob in njegovi starši osvajali različne veščine. In s terapijami niso odnehali niti po vrnitvi domov. Izobrazili so svoje bližnje in danes, razlaga Marjeta, lahko brez kakršnih koli dvomov pove, da so ven iz tega. Jakob je danes povsem običajen osnovnošolec, za katerega njegovi sošolci in prijatelji niti ne vedo, da je avtist. Navdušeno razpravlja o zanimivostih in svojih dognanjih, obožuje sestavljanje in družabne igre, rad tudi raziskuje, predvsem naravo. Želi postati znanstvenik.