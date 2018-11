Stres je sprožil 'potovanje skozi temno noč duše'

Maja Megla je novinarka in publicistka, ki za jutrišnji 24UR Inšpektor pove svojo osebno izkušnjo. Živela je samostojno, neodvisno, družabno pestro, dinamično življenje. Kot novinarka v kulturi je srečevala izjemno zanimive in navdihujoče ljudi, sama je prepotovala velik del nemirnega sveta, se izobraževala, redno skrbela za svojo psihofizično kondicijo, tudi z jogo, meditacijo ... Kljub temu je pred tremi leti nenadoma zbolela - bolečine so se nepojasnjeno selile po vsem telesu, imela je srčne aritmije, hudo utrujenost, izčrpanost ... Obležala je. Začelo se je, kot pravi dolgo "potovanje skozi temno noč duše", številne diagnoze (izgorelost, fibromialgija, depresija na telesu, porušena homeostaza ...) in potem počasno okrevanje.

"Na telesu se je odrazilo tudi tako, da sem obležala na tleh kopalnice in bila popolnoma paralizirana, nisem se mogla premikati. To je bil trenutek, kot da skočiš iz telesa, ker je bila tolikšna bolečina," pripoveduje Maja Megla, ki je o stresu napisala tudi knjigo Stres - kuga sodobnega časa.

Kaj se torej zgodi v telesu, če smo zaradi takšnih ali drugačnih dejavnikov, zunanjih ali notranjih stresorjev, izpostavljeni stresu dolgo časa ali če je ta zelo močan? To bodo jutri v rubriki 24UR Inšpektor razložili tudi priznani nevrolog Zvezdan Pirtošek, strokovnjakinja za medicino dela Metoda Dodič Fikfak in klinična psihologinja Urša Čižman Štaba. Kaj vse je stres in zakaj? Kako deluje in predvsem, kako se zaščititi pred njegovo rušilno močjo?