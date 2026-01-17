Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Strog nadzor nad kranjskimi klobasami

Ljubljana, 17. 01. 2026 11.00 pred 42 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Tea Šentjurc
Kranjska klobasa

Kranjska klobasa je slovenska kraljica klobas, zaščitena je na evropskem trgu, njena sestava je strogo določena in nadzorovana. In čeprav ljudje marsikateri klobasi za kuhanje rečemo enostavno kranjska je to tako, kot če bi zobni pasti rekli kalodont, pravo kranjsko klobaso pa izdeluje le 14 certificiranih proizvajalcev. In kakšna sploh je prava kranjska klobasa? 24UR Inšpektor.

V pogovornem jeziku mnogi vsaki klobasi za kuhanje rečejo kar kranjska. Vendar pa so od leta 2015 pravila, kakšna mora biti klobasa, če naj se ji reče kranjska, zelo stroga. In nadzorovana. Tako kot 14 certificiranih proizvajalcev, ki edini izdelujejo pravo kranjsko klobaso.

Specifikacija določa, da je kranjska izdelana iz grobo zmletega svinjskega mesa prve in druge kategorije ter slanine. Določena je velikost delcev in vsebnost beljakovin - teh mora biti najmanj 17 odstotkov - ter maščobe - največ 29 odstotkov. Vode je lahko le do 5 odstotkov. Od začimb je dovoljen le zmlet črni poper, česen in nitritna sol. Napolni se v tanka svinjska čreva in zašpili z leseno špilo.

Vedno jo damo kuhati v hladno vodo, da se ne prekuha in jo pod vreliščem pogrevamo sedem do osem minut. 

Na biotehniški fakulteti najmanj enkrat letno pregledajo kranjske klobase vseh certificiranih proizvajalcev. In doseči morajo vsaj 16 od skupno 20 točk. Po navedbah docentke doktorice Mateje Lušnic Polak na senzoričnih analizah praviloma ni posebnih odstopanj in certificirane kranjske praviloma dosegajo vse standarde.

Da certificiranim kranjskim klobasam načeloma lahko zaupamo, so z nedavnim testom ugotovili tudi v zvezi potrošnikov slovenije. So pa v eni od 15 analiziranih kranjskih klobas odkrili prisotnost polifosfatov, ki jih v njej ne bi smelo biti. V GIZ Kranjska klobasa zagotavljajo, da v takih primerih izvedejo poseben nadzor in določijo ukrepi, ki jih mora proizvajalec izvesti, drugače trajno izgubi certifikat.

Kranjska klobasa - 6
Kranjska klobasa - 6
FOTO: Damjan Žibert

Se je pa sestava kranjskih v zadnjih 20 letih spremenila, kaže primerjava analiz ZPS. vsebnost maščob je manjša za okoli 19 odstotkov, tudi beljakovin je manj (za 7,4%), prav tako je manj soli (za 7,5%). Vprašanje je, kaj je nadomestilo razliko in v ZPS domnevajo, da gre za večjo vsebnost vode.

Klobase, kranjske,domače ali kakšne druge, naj ne bi bile del redne, vsakodnevne prehrane, pravi specialist družinske medicine doktor Jaka Strel. ''Tudi če je doma narejen nek suhomesni izdelek je treba opozorit, da vsebuje veliko soli, da so to nasičene maščobe, ki lahko dolgoročno vodijo v zdravstvene težave.'' Ali poslabšajo že obstoječe, zlasti srčnožilne in prebavne.

Druge klobase za kuhanje so lahko drugače mlete, vsebujejo druge začimbe, pa tudi druge dodatke, kot so razna polnila, barvila in meso slabše kakovosti. Kar pa ne pomeni, da so druge klobase za kuhanje vedno slabše, vendar če je kakovost podobna kranjski, bodo tudi cenovno primerljive, torej dražje.

Inšpektor
kranjska klobasa inšpektor klobase nadzor zps

Nadarjeni – izjemni, a pogosto spregledani

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
York
17. 01. 2026 11.40
In zakaj ni navedeno ime grešnika? Je čisto vseeno, četudi ne bi nič pisali. Potrošniki imamo pravico izvedeti rezultate analize. Vse državne službe so plačane z davkoplačevalskih denarjem. Torej, kaj se greste? A varovanje podatkov?
Odgovori
0 0
tornadotex
17. 01. 2026 11.38
prava je samo ,,Kranjska;; vse ostale so samo slab plagiat !!! Včasih je bila Arvajeva najboljša !!!
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
17. 01. 2026 11.04
Ni ga čez eno orenk klobaso...👌
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450