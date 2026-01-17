Strog nadzor nad kranjskimi klobasami

V pogovornem jeziku mnogi vsaki klobasi za kuhanje rečejo kar kranjska. Vendar pa so od leta 2015 pravila, kakšna mora biti klobasa, če naj se ji reče kranjska, zelo stroga. In nadzorovana. Tako kot 14 certificiranih proizvajalcev, ki edini izdelujejo pravo kranjsko klobaso.

Specifikacija določa, da je kranjska izdelana iz grobo zmletega svinjskega mesa prve in druge kategorije ter slanine. Določena je velikost delcev in vsebnost beljakovin - teh mora biti najmanj 17 odstotkov - ter maščobe - največ 29 odstotkov. Vode je lahko le do 5 odstotkov. Od začimb je dovoljen le zmlet črni poper, česen in nitritna sol. Napolni se v tanka svinjska čreva in zašpili z leseno špilo.

Vedno jo damo kuhati v hladno vodo, da se ne prekuha in jo pod vreliščem pogrevamo sedem do osem minut.

Na biotehniški fakulteti najmanj enkrat letno pregledajo kranjske klobase vseh certificiranih proizvajalcev. In doseči morajo vsaj 16 od skupno 20 točk. Po navedbah docentke doktorice Mateje Lušnic Polak na senzoričnih analizah praviloma ni posebnih odstopanj in certificirane kranjske praviloma dosegajo vse standarde. Da certificiranim kranjskim klobasam načeloma lahko zaupamo, so z nedavnim testom ugotovili tudi v zvezi potrošnikov slovenije. So pa v eni od 15 analiziranih kranjskih klobas odkrili prisotnost polifosfatov, ki jih v njej ne bi smelo biti. V GIZ Kranjska klobasa zagotavljajo, da v takih primerih izvedejo poseben nadzor in določijo ukrepi, ki jih mora proizvajalec izvesti, drugače trajno izgubi certifikat.

Kranjska klobasa - 6 FOTO: Damjan Žibert