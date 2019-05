Študentske organizacije. Psi lajajo, karavana gre dalje

Ker se od takrat (prispevek si lahko pogledate na tej povezavi) področje ni uredilo, smo se zadeve lotili ponovno. Še več, že leta in leta na problematiko, neurejenost, netransparentnost, anomalije, poti denarja, modus operandi, prepletenost s politiko, predvsem pa na to, kaj je v dobrobit študentov in kaj ne, opozarjajo številni novinarji v Sloveniji. Spremeni se malo oziroma skoraj nič. Zakaj?

Novinarka Tina Kristan je tako ponovno pod drobnogled vzela delovanje študentskih organizacij. Študentska organizacija Slovenije dobi vsako leto od države okoli 11 milijonov evrov. Kaj s tem denarjem počne, ne zanima skoraj nikogar. Zato, kot se pogosto zdi, javni denar trošijo nesmotrno. Razkritij je bilo v preteklosti kar nekaj, tudi o njih bo govora v jutrišnji rubriki 24UR Inšpektor. O njih mediji poročajo že dve desetletji, le imena nekaterih vpletenih se menjavajo.

Novinarka oddaje TarčaNataša Markovič, ki se je tudi ukvarjala s to tematiko, pravi: "Kako študentske organizacije vzporedno ustanavljajo d.o.o., zavode, to so podjetja, ki nastajajo v mreži pod študentskimi organizacijami, in tja odteka denar. Zaenkrat za ta podjetja ne veljajo niti pravila javnega naročanja. Študentske organizacije imajo nadzorne komisije, ki naj bi jim gledale pod prste, ki naj bi jih nadzorovale, pa smo v eni od oddaj ugotovili, da tega ne delajo. Odkrili so napake, vendar na njih niso opozorili."In urednik portala Pod črto, ki je med drugim prav tako raziskoval delovanje teh organizacij,Anže Voh Boštic: "Ugotavljali smo več primerov sporne porabe javnega denarja, nenavadnih zaposlitev, zelo visokih plač študentskih funkcionarjev, nenavadno visokih odpravnin, nenavadnega zapravljanja študentskega denarja, ni da ni ... Glede na to, da na plan hodijo vedno iste zgodbe, da se garniture vladajočih študentov menjajo, modus operandi pa ostaja enak, mislim, da bi bil čas za bolj radikalne ukrepe na tem področju."

In prav o teh ukrepih, ki jih doslej ni bilo, bomo govorili jutri v 24UR Inšpektor. Zakaj se vsa leta stvar ne uredi? Kaj so delale vlade? Kako področje urediti in zakaj? Ne zamudite 24UR Inšpektor jutri v oddaji 24UR!