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Inšpektor

Študentsko delo se splača

Ljubljana, 27. 06. 2026 09.00 pred 1 uro 4 min branja 23

Avtor:
Maja Sodja
Študentsko delo

Študentsko delo je bolje plačano kot kdajkoli prej. Urna postavka je prvič presegla 10 evrov bruto. Koliko zaslužijo, zakaj delajo: za študij, bivanje, izkušnje, potovanja? Kaj pravijo študentje in kaj delodajalci? Kje so še izzivi?

Minimalna urna postavka za študentsko delo je zakonsko določena, od februarja letos znaša 8,98 evrov bruto, kar pomeni 7,73 neto. Če torej delaš 20 ur na teden, zaslužiš okoli 620 evrov, za 40 ur tedensko pa dobiš dobrih 1200 evrov. "Zagotovljena minimalna postavka se je podvojila v desetih letih. Kar je odlično, je tudi to, da mladi danes vedo natanko, da manj od minimalne postavke ne morejo dobiti," razlaga Sabina Leben iz sindikata Mladi plus. Dobro je tudi, izpostavlja Leben, da se študentom odvajajo prispevki za socialna zavarovanja, kar pomeni, da že zdaj vlagajo v varnost v času upokojitve. Generacija Z namreč išče tisto delo, ki jim bo prineslo kompetence ali pa možnost zaposlitve. To pomeni delo, ki je povezano z njihovim študijem. In koliko od tega, kar plača delodajalec, dobi študent?

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Trendi pri študentskem delu

Če kdaj, potem se zdaj študentsko delo res splača. Leta 2022 je minimalna bruto urna postavka znašala 6,17 evrov bruto, leta 2023 6,92 evrov bruto, leta 2024 7,21 evrov bruto, leta 2025 7,34 evrov bruto, od februarja 2026 dalje pa - kot zapisano - skoraj 9 evrov bruto. V primerjavi z letom 2022 to predstavlja približno 46 odstotno rast minimalne bruto urne postavke. V mariborskem študentskem servisu trenutno največ povpraševanja opažajo v gostinstvu, turizmu, trgovini, logistiki, proizvodnji ter pri različnih promocijskih in administrativnih delih. Ob tem pa tudi spremembe v strukturi del. Vedno več podjetij išče pomoč na področjih digitalnega marketinga, družbenih omrežij, administracije, informatike, programiranja ter drugih strokovnih področij, povezanih s posameznimi študijskimi smermi. Povečano je tudi povpraševanje na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem pri učni pomoči, spremljanju otrok in drugih podpornih dejavnostih v šolah ter vrtcih. Študentsko delo ostaja pomembna povezava med izobraževanjem in trgom dela. Delodajalci ga vse pogosteje uporabljajo kot priložnost za spoznavanje potencialnih bodočih sodelavcev, mladim pa omogoča pridobivanje prvih delovnih izkušenj, delovnih navad in vpogled v različna delovna okolja.

Poletje: največ dela in največ izbire za mlade

Poletni meseci razumljivo predstavljajo ključno obdobje, ko se opravi največ študentskega dela. Konec maja je bilo na e-Študentskem Servisu objavljenih 3400 prostih del. Letos je za počitniško delo ponudbe nekoliko več kot lani, okoli 9 odstotkov več, za 24ur Inšpektor pojasnjuje Vesna Miloševič Zupančič. Delodajalci še vedno težko najdejo dovolj kandidatov. Razlog je v pomanjkanju mladih - generacije so manjše, potrebe gospodarstva pa večje. To pomeni več izbire za mlade. Delodajalci se prilagajajo z višjimi postavkami, izpostavljanjem prednosti dela v njihovi organizaciji (malica, brezplačno parkirišče, mentorstvo, možnost kasnejše zaposlitve itd.) in tudi z bolj zanimivimi nalogami, ki mladim osmislijo delo. To pa je za mlade, ki trenutno iščejo delo, ključno.

Ponudba del: od promocij pa do umetne inteligence

Najbolje plačana dela presegajo 15 evrov bruto na uro, pogosto pa zahtevajo kombinacijo komunikacijskih, digitalnih ali strokovnih znanj. V ponudbi študentskih del sicer prevladujejo predvsem naslednje vrste del: dela v prodaji in dela s strankami, administrativna dela, strokovna dela z različnih področij (računalništvo, programiranje, elektrotehnika, digitalni marketing, projektiranje, dela v zdravstveni negi, dela v kemiji in farmaciji), dela v gostinstvu in turizmu, fizična dela (pakiranje, deklariranje, vrtnarska dela, skladiščna dela) in različna dela v zdravstvu. Razpon študentskih del se vse bolj širi. Poleg klasičnih oblik dela se vse pogosteje pojavljajo tudi bolj specializirane in zanimive priložnosti, pri katerih prav mladost, znanje tujih jezikov ter digitalna pismenost predstavljajo njihovo ključno prednost. 

Zakaj študenti delajo?

Raziskava e-Študentskega Servisa, Mladi in trg dela, izvedena maja 2026 med 5.780 mladimi v Sloveniji, kaže jasne motive za študentsko delo: 70 % želi pridobiti delovne izkušnje, 70 % želi zaslužiti za večjo finančno neodvisnost, 48 % želi hiter in varen zaslužek (zalaganje), skoraj 40% anketirancem študentsko delo prinaša pomembno samostojnost. Nekateri študenti pa preprosto morajo delati, da si lahko privoščijo bivanje in študij, poudarja predsednik Študentske organizacije Slovenije Lovro Čeh Brežnik

Čeh Brežnik pravi, da je bil v zadnjem desetletju na področju študentskega dela storjen velik napredek. A ob tem kot enega od izzivov izpostavlja delo na črno. 

Smiselno bi bilo tudi, tako predsednik ŠOS, popraviti interventni zakon na način, da bi študentom ob enakih možnostih priznali enako pokojninsko dobo. 

Ob koncu pa v pogovoru za 24ur.com izpostavlja še, da mora študent v prvi vrsti predvsem študirati, da se čim prej izobrazi in vstopi na trg dela ter se zaposli. 

Še podrobneje o študentskem delu s konkretnimi primeri, izkušnjami in zaslužki nocoj v rubriki 24ur Inšpektor ob 19.00. 

884x150 clanek 24ur Inspektor Maja Sodja
student studentsko delo urna postavka študij štipendije delovna doba

Prepovedano za mlajše od 13? Ne zares!

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KOMENTARJI23

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ernestocg
27. 06. 2026 10.32
V tej državi se ne splača delati samo delavcem na minimalcu
Odgovori
+2
2 0
pingvinislo5
27. 06. 2026 10.42
Lahko daš odpoved in odpreš svoje podjetje, da boš zaslužil za "jahto in vikend"...aja ne, lažje je bemtit čez vse pa nič naredit za to, da bi imel kaj več kot minimalno plačo.
Odgovori
0 0
dimn
27. 06. 2026 10.00
Dijaki in študentje potrebujejo delovne izkušnje, da ugotovijo kakšno delo/poklic jim je všeč in da delodajalec ugotovi ali ima pred sabo ustreznega delavca. Za nižje kvalificirano delo, delodajalca študent stane več kot delavec na minimalcu. Za zahtevno delo pa začetnika ne moreš uporabit, ker ga učiš dlje časa, kot pa dela v podjetju.
Odgovori
+3
4 1
mackon08
27. 06. 2026 10.22
Študent ne stane več kot delavec na minimalcu. Redno zaposleni dobi še regres, potne stroške in malico.
Odgovori
+0
1 1
mackon08
27. 06. 2026 10.34
Eni bodo morali v osnovno šolo, ker osnovne matematike ne poznajo.
Odgovori
+1
1 0
kinimod
27. 06. 2026 09.56
To je laž ! Ni študentskega dela. In študentov ne jemlhejo ker so predragi
Odgovori
-3
1 4
kopernivečmoj
27. 06. 2026 09.53
Nimam nič proti študentom in raje vidim tiste, ki študirajo in delajo, kot tiste mulce na skuterjih, skirojih... Ampak, danes dela kot študent, a jutri bo brez sluzbe, ker bo delo, ki bi ga lahko on opravljal, drugi študent prevzel...kakor tudi: če bo upokojenec po upokojitvi delal, bo za delovno sposobne post študente eno delovno mesto manj...če prav seštevam in delim....
Odgovori
0 0
Tko ne bo šlo
27. 06. 2026 09.54
Bravo!
Odgovori
0 0
mackon08
27. 06. 2026 10.25
kopernivečmoj če nimaš pojma ne piši bedarije. Jaz delam kot upokojenec delo katero nočejo študenti delati niti slučajno.
Odgovori
+1
1 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
27. 06. 2026 09.41
Imajo boljšo urno postavko kot mi z izkušnjami in debelo delovno dobo
Odgovori
+3
4 1
kakorkoliže
27. 06. 2026 09.38
Država rabi sužnje in tako se tudi obnaša do mladih.
Odgovori
-3
1 4
Jajajaj
27. 06. 2026 09.35
s studentskim spjem se tisto posredovanje studentskega servise zaobide in je zivljenje lepse
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+5
5 0
BroNo1
27. 06. 2026 09.25
To je dobro, da se mladi z veseljem vključijo v proces dela in da so dostojno plačani.
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+5
7 2
Tko ne bo šlo
27. 06. 2026 09.48
Tudi oni bodo nekoč padli na realna tla z običajnim plačilom, pa da vidimo takrat to dostojnost in veselje.
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+2
3 1
Artechh
27. 06. 2026 09.23
Noben ne dela za nepremicnino? Vazno da so potovanja
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+6
9 3
Analist
27. 06. 2026 09.27
In potem so nepremičnine nedosegljive in bi jim jih morala dati država. Da ne govorimo o dejstvih, da bi vsi hišo na ključ. Naši starši so polovico hiše naredili sami. Sam sem tudi reskiral tri leta življenja za ta življenski projekt, potem pa samo poslušaš kakšno srečo imamo mi... Medtem ko nove generacije niti 8h ne zdržijo na šihtu, kaj šele 6h po šihtu.
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+7
10 3
abcdef321
27. 06. 2026 09.37
vse to se strinjam, da je problem mladih. Un tudi zavedam se, da če dom iščešizven ljubljane proti štajerski, prekmurju, dolenjski,.. boš lahko marsikaj lepega dobil zavedam normalno ceno. Je pa tudi res da je pred 50 leti če si za hišo delal 5 let, to danes pomeni tudi več kot 20 let dela tako da tudi okoliščine niso najbolj ugodne.
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-1
2 3
Stojadina-sportiva
27. 06. 2026 09.45
Analist delno imaš prav, ampak danes so drugi časi. Kot prvo je vse noro dražje, kot takrat ko sta bila nova hiša ali nov fičo tam tam. Seveda so naredili sami, ob pomoči kolegov in tudi drug drugemu pomagali. Danes nima noben časa, če ga pa že ima in poprimejo, se pa hitro najde kak sosed, ki ga moti eno ura laufanja mešalca...
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-1
1 2
Tko ne bo šlo
27. 06. 2026 09.53
Od kdaj pa študentje gradijo hiše, kaj sploh hočeš povedati?
Odgovori
-1
1 2
Janik1111
27. 06. 2026 09.56
Danes iti delati hišo sam je misija nemogoče.
Odgovori
+0
2 2
galeon
27. 06. 2026 09.21
In tako študentje kradejo delovna mesta drugim namesto, da bi se učili. Plačani so pa bolje, kot profesor na šoli. Neumnost, da ji ni para.
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+5
8 3
Kaj_je_res
27. 06. 2026 10.21
Komu pa kradejo delovna mesta? Filipincem? A veste, da je ze 16% delavcev tujcev? Ker ni dovolj slovenskih. V penzion jih gre 30.000, rodi se jih pa 17.000. Kje boste dobili dovolj delavcev, genij?
Odgovori
-1
0 1
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