Svetlobno onesnaževanje – pomembna, a pogosto prezrta tema

Svetloba, ki jo pogosto po nepotrebnem uporabljamo veliko preveč ali pa uporabljamo napačno, napačen tip svetil, pogosto preveč osvetljujemo dele naselij, ki ne potrebujejo veliko razsvetljave ... "uhaja" in povzroča onesnaževanje. Negativno vpliva na zdravje ljudi, na živali, na rastline, viša stroške ... naše telo ima notranjo, takoimenovano cirkadiano uro.

Kaj se zgodi, če umetna svetloba to uro preveč "zmoti", boste videli nocoj v rubriki 24ur Inšpektor. In kako se temu izogniti. Slišali boste znanstvenike, ki razlagajo, kaj se dogaja z okoljem, če je to preveč svetlobno onesnaženo. Kaj to pomeni na dolgi rok? In zakaj po Sloveniji postavljamo svetilke tudi tam, kjer jih nikakor ne potrebujemo? Zakaj sledimo zgledu Severne Italije in ne denimo Avstrije?

Svetlobno onesnaženje je eden od problemov, s katerim se ukvarjajo znanstveniki. Morda je to ena od okoljskih težav, ki bi jo lahko z nekaj dobre volje in upoštevanja znanja in strokovnjakov najlažje rešili. A se pomika počasi, če sploh se. Zakaj? Na pristojnem ministrstvu so novinarki med drugim odgovorili, da problem svetlobnega onesnaženja ni bil prioriteta, da tematike ne poznajo dovolj dobro in da je za vsako tematiko težko imeti zaposlenega strokovnjaka. Kje so torej problemi, kakšni so in kje so rešitve – nocoj v rubriki 24ur Inšpektor!