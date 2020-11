Telesna aktivnost pomembnejša kot kdajkoli prej

Seveda se v času epidemije nikakor ne ukvarjajte s športom tam, kjer je veliko ljudi, prav tako ne izvajajte skupinskih in kontaktnih športov z ljudmi, ki niso člani vašega gospodinjstva oziroma se med vadbo ne družite z ljudmi, ki niso vaši družinski člani - tako se lahko virus namreč širi. Prav tako ne uporabljajte naprav za fitnes na prostem in podobno ... Navodilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ostaja: s telesno vadbo se ukvarjate čim bolj redno in čim bolj pogosto, a v krogu svoje družine ali sami, doma ali še raje v naravi - na manj obljudenih krajih seveda. Podrobnejša priporočila NIJZ o telesni dejavnosti v času epidemije najdete tudi na njihovi spletni strani .

Kako je to vplivalo na otroke? In kaj smo se lahko naučili o osiromašeni prehrani v času prvega vala? A ne bomo govorili le o otrocih, temveč tudi o odraslih - kaj naj zase glede telesne aktivnosti v naslednjih tednih in mesecih naredi vsak od nas.

Zvezdan Pirtošek, priznan nevrolog in predstojnik Katedre za nevrologijo na ljubljanski Medicinski fakulteti novinarki Petri Čertanc Mavsar za 24UR Inšpektor nazorno pokaže, kako telesna aktivnost vpliva na naše možgane in za kaj vse je pomembna. Med drugim pove: "Telesna vadba nas bo okrepila v borbi proti stresu, nam uravnovesila razpoloženje, nas naredila bolj optimistične, manj depresivne, izboljšala nam bo tako kratkoročni kot dolgoročni spomin in našo pozornost. /.../ Ob tem nas bo naredila bolj socialna, bolj emocionalna bitja, ki potrebujejo sočloveka za svoje polno izražanje."

Telesna vadba zmanjšuje tudi tveganje za virusno okužbo, saj krepi naš imunski sistem. Naše telo gibanje nujno potrebuje, z njim reguliramo presnovo, izboljšujemo telesno funkcijo, zadržujemo razvoj kroničnih bolezni. Prav v naslednjih tednih in mesecih bo torej izjemno pomembno, za preventivo, za naše fizično in psihično počutje, da se redno gibljemo, da smo aktivni - otroci, odrasli, mladi in stari. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za pozitiven vpliv na zdravje odrasli potrebujemo vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti ali 75 minut visokointenzivne vadbe tedensko, moramo se zadihati, oznojiti. Od kolesarjenja, teka, hoje v hribe, vaj za moč ... Veliko vaj lahko naredimo tudi doma. Vsak po svojih zmožnostih - ob vadbi pa se moramo počutiti dobro in ne pretiravati.

Otroci bi se morali gibati še precej več kot odrasli. Kako in kakšno gibanje potrebujejo otroci, nocoj v Inšpektorju. Zgolj sprehod s starši? To za otroka nikakor ni dovolj intenzivna telesna aktivnost, opozarjajo strokovnjaki. Otroci potrebujejo intenzivno gibanje - teke, skoke, plezanja ... "Plezala, tobogani in druga igrala (zlasti kovinska in plastična) na otroških igriščih ter naprave za fitnes na prostem lahko predstavljajo površino za prenos virusa, zato jih ne uporabljajte. V tem času naj otroci raje plezajo po drevju in ležečih deblih," še svetujejo na NIJZ. Kako jim v tem času zagotoviti dovolj gibanja? Kako jih motivirati? Zakaj je gibanje tako pomembno zanje?

