Tigrasti komarji imena niso dobili zaradi svojih barv

Dr. Trilar je šel z ekipo rubrike 24ur Inšpektor na teren in pokazal, kje so glavna gojišča tigrastih komarjev. Sodi z umazano vodo, nenadzorovani zbiralniki vode, pozabljene posode z vodo na vrtičkih ... Novinarki Darji Tibaot Ciringerrazloži, kako so prišli sem in kako se razmnožujejo.

Ker je bilo veliko dežja, so se namnožili, naenkrat jih je bilo zelo veliko in to smo občutili, razlaga dr. Katja Kalan, ki je doktorirala prav iz te teme."Vrh pa je sredi poletja ... julija, avgusta, septembra jih je največ ... tako da sploh še nismo na vrhu aktivnosti po številčnosti komarjev," pojasnjuje.

Jutri v 24ur Inšpektor vse o komarjih, kako se izogniti temu, da se tako množično razmnožujejo, kako se jih ubranimo oziroma kako jih odženemo. Kaj je mit in kaj resnica – od repelentov do določene glasbe, ki naj bi jih odganjala ... Katere bolezni prenašajo? Pa tudi o pikih sršenov, os in čebel. Ne zamudite, jutri 24ur Inšpektor.