'Tisti, ki pravi, da ne mara pene, ne ve, kaj je dobro pivo'

Ipa, neipa, pšenično pivo, Stout, Porter, kislo pivo – vsako pivo ima svoje značilnosti. Pri nas 99 pivovarn skupaj proizvede več piva, kot ga porabimo. "Ogromno piva gre v izvoz, pretežno na Balkan, Hrvaška, Srbija, BIH, je pa res, da iz teh držav precej piva uvozimo," pojasni predsednik Združenja Slovenskih pivovarn Andrej Sluga. Pred dobrimi 10 leti so se pri nas začele pojavljati mikropivovarne, ki proizvedejo manj kot 20 tisoč hektolitrov letno, ko je država za male pivovarje uvedla nižje trošarine, pa je njihovo število začelo skokovito naraščati. Večina je v resen posel vstopila zaradi strasti do te pijače, potem ko so leta in leta pivo varili doma.

Anita Lozar in Matej Pelicon iz ajdovske pivovarne Pelicon sta bila najprej ljubitelja piva, šele nato pivovarja. "Začelo se je s tem, ko je Matej potoval v Anglijo, v London, tam spoznal različna angleška piva. In potem, ko jih tukaj ni mogel kupiti, si jih je sam zvaril. Takrat noben ni poznal craft piva, noben ni razumel, kaj hočemo narediti." Učili so se na napakah.

"Kupil sem si 50-litrski sistem in začel čarati v očetovi garaži," se spominja Luka Rojnik iz pivovarne Greengold. Ker je njegova družina prodajala hmelj neposredno v ZDA, so ga tamkajšnji pivovarji, sploh na začetku, marsikaj naučili, pravi.

Je kakovost odvisna od cene?

Ekipa rubrike 24UR Inšpektor je na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije odnesla tri lager piva različnih cen in različnih proizvajalcev.

Trije preizkušeni ocenjevalci so senzorično ocenjevali piva po 92 parametrih, ne da bi vedeli, za katero pivo gre, saj je bilo servirano v kozarcih.

"Začnemo z vizualnim delom, najbolj se navežemo na bistrost, barvo, videz pene in stopnjo karbonizacije, iščemo prijetne, želene arome in prisotnost napak. Pri okušanju se osredotočamo na polnost okusa, čistost okusov, kako so ti okusi med seboj povezani ter kakovost in intenziteto grenčice," pojasni dr. Miha Ocvirk z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo.

Prav tako v laboratoriju preverjajo sestavo piv in stopnjo alkohola.

O tem, kakšni so bili rezultati in ali kakovost piva ustreza njegovi ceni, v rubriki 24UR Inšpektor. Odpravili smo se v proizvodnjo, pogledali, kako se obira hmelj in kako nastaja pivo.