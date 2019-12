'To je dolina smrti'

Brez mame so takrat ostali štirje otroci, najmlajši je imel 6 let, najstarejša, Lilijana, ki je spregovorila za jutrišnjo rubriko24UR Inšpektor, 16 let. Med drugim za Inšpektor govori tudi Helena Markič, ki je delala kot medicinska sestra, nekaj časa v ambulanti Salonita Anhovo, kasneje pa v splošni ambulanti v Desklah. Kot pravi, je tako ves čas spremljala tragedijo obolevanja zaradi azbesta. Tudi sama je zbolela za azbestozo, za rakom pa so umrli njen brat, svakinja, soprogov bratranec.

Kakšno je življenje v tej "dolini smrti", kot je novinarki Tini Kristan rekel domačin Stane Markič, boste med drugim videli jutri v rubriki 24UR Inšpektor. Cementarna že leta ne dela več z azbestom, domačine pa zdaj skrbi, ali se lahko kakšna podobna zgodba v prihodnosti ponovi zaradi aktualnega sežiganja odpadkov. Država naj bi v naslednjih tednih odločala o tem, ali da Salonitu Anhovo zeleno luč za to, da bodo sežigali več odpadkov kot doslej. O tem, kaj o tem vemo in česa ne, o argumentih, podatkih, življenju, okolju ... jutri v 24UR Inšpektor.