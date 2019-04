Tinder, Badoo, Two, Grindr, Ona on ... aplikacije so vse bolj priljubljene in dostopne. So torej v sedanji družbi dejstvo in mnogi jih uporabljajo, zato se velja o njih tudi pogovarjati in, če jih uporabljate, dobro poučiti.

Aplikacije kot v katalogu ponujajo potencialne partnerje. Množico potencialnih partnerjev. Glede na razdaljo, na filtre, ki jih odkljukamo: leta, izobrazbo, videz ... Potencialni partnerji so torej na dosegu roke, po obojestranskem všečkanju oziroma ujemanju se zadeva odvija precej hitro. Preverjala je tudi novinarka 24UR Inšpektor Petra Čertanc Mavsar. Hitro in enostavno - to so torej prednosti. A žal so za lepimi obrazi in besedami neredko tudi pasti - izmišljene zgodbe in neresnični profili, v nekaterih primerih pa celo organizacije, ki želijo vaš denar.

Raziskava, ki so jo delali na Tinderju, kaže, da se 95 odstotkov parov, ki se dogovorijo za srečanje, dejansko sreča že dva do sedem dni od prvega stika na aplikaciji. Kakšen učinek je imel razvoj interneta na vse segmente našega življenja, tudi na iskanje partnerjev, kažejo številke. Leta 1995 sta svojega partnerja na internetu našla le 2 odstotka Američanov, danes je takšnih skoraj 40 odstotkov.

Luka Kogovšek s portala Ona-On pravi:"Trg samskih se je preselil na splet, ker je tako bolj enostavno. Če greš zvečer ven - kdo je tam sploh samski? Kaj boš?"

O razlikah in podobnostih iskanja partnerja v živo ali pa, na drugi strani, prek aplikacij in kako drugače prek spleta govori za nocojšnji 24UR Inšpektor poleg drugih strokovnjakov tudi psihoterapevtka Tina Bončina. Med drugim opozarja:"Prvi vtis na podlagi fotografije je lahko zelo varljiv. Zaradi tega, ker je to izključno ena informacija."

Vse o aplikacijah in portalih za zmenke pa v 24UR Inšpektor nocoj v oddaji 24UR.