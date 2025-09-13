Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokus InšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Inšpektor

Trgatev in podnebje: cena prilagajanja

Ljubljana, 13. 09. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Petra Čertanc Mavsar
Komentarji
5

Zaradi višjih temperatur in vremenskih nihanj se je trgatev v zadnjih dveh desetletjih premaknila skoraj za mesec dni. Hitrejše dozorevanje grozdja pa je le začetek izzivov, s katerimi se soočajo vinogradniki – posledice teh sprememb pa bodo sčasoma občutili tudi potrošniki.

Jutra se za Davida Kozinca začnejo zgodaj, načrte pa pogosto kroji vreme. Vinar, ki je pred 18 leti prevzel družinsko kmetijo, danes obdeluje skoraj 40.000 trt na 8 hektarjih. Za kakovostna vina nič ni prepuščeno naključju – vsak grozd gre skozi roke, vsak vzorec v laboratorij. 

Dolenjska, nekoč sinonim za cviček, danes ponuja vedno več vrhunskih penin in butičnih vin. To jim omogoča hladnejše podnebje, mlajša generacija vinogradnikov pa prinaša svež pogled, znanje in drznost.

V Sloveniji vinograde obdeluje dobrih 28 tisoč pridelovalcev, kar je za 6 odstotkov manj kot leta 2015. Največ na Goriškem in Podravskem. Od tega velika večina prideluje grozdje na manj kot enem hektarju. Izzivi, s katerimi se zadnja leta srečujejo vinogradniki, so vse zahtevnejši, opozarja doktor Klemen Lisjak s Slovenskega kmetijskega inštituta: "Trend, ki ga občutimo, je zelo velik. Naraščanje temperatur, velike količine padavin in vlaga. Že v začetku sezone imamo problem z razvojem bolezni vinske trte." Višje temperature so premaknile vse fenološke faze - od brstenja do zorenja. 

Na posestvu Rouna v Vipavski dolini, kjer vinograd prevzema že četrta generacija družine Žorž, hitijo z obiranjem. "Kadar sem bila še mičkena, smo pobirali konec septembra", se spominja Laura Žorž. Letos so začeli že konec avgusta. Podobno opažajo tudi na Štajerskem, kjer že sadijo sorte, ki so nekoč bile prisotne samo na Primorskem. 

"Zaradi podnebnih sprememb liter vina za 20 centov dražji?"

Trg je vedno bolj zahteven, pravi Pavlo Žorž, različne vrste grozdja in vina terjajo drugačne metode in pristope. "Smo majhna klet in moramo temu slediti. Tujci iščejo te naše lokalne posebnosti, mi smo pa malo izzvani, da se trudimo s tem", dodaja. 

Poleg trendov, ki narekujejo predelavo, se bodo vinogradniki morali prilagajati tudi okoljskim izzivom, ki so pred vrati. V Španiji, ki je na udaru pogostih suš, imajo v polovici vseh vinogradov nameščene namakalne sisteme. Tudi pri nas je to le še vprašanje časa.

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije raziskujejo najboljše tehnike namakanja vinogradov. Trti ustvarjajo različne pogoje - od veliko do nič vode, nato natančno analizirajo grozdje ter ugotavljajo, kdaj daje najboljši rezultat. "Delali smo kalkulacije. Dodatni stroški bodo od 10-20 centov na liter vina, zaradi vpliva klimatskih sprememb", napoveduje Lisjak. Če želimo ostati konkurenčni, bo država morala ustvariti pogoje za trajnostno pridelavo in slediti vse bolj zahtevnim pogojem, ki so pred vrati.

Ekipa rubrike 24ur Inšpektor je posnela trgatve na različnih koncih Slovenije in ugotavljala posebnosti vsake regije. Kako se vinogradniki prilagajajo trgu in vremenskim ekstremom? V prispevku tudi o tem, kako izbrati najboljši čas za trgatev, da bo iz grozdja nastalo vrhunsko vino ali penina. 

884x150 clanek 24ur Inspektor
trgatev suša podnebne spremembe 24ur Inšpektor
Naslednji članek

Delovni zvezki na eni šoli 37, na drugi 155 evrov

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
13. 09. 2025 13.43
kmalu na amazonprime dokumentarni film o geoinzeniringu!
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
13. 09. 2025 13.41
+1
Sejanje oblakov s crtami in geoonzeniring ozracja, zato se moramo prilagajati, ker se igrajo z vremenom in podnebjem.
ODGOVORI
1 0
Tine990
13. 09. 2025 13.26
+2
Zanimivo da svoboda, sd, levica in ostali izreodki ne obsodijo atentata???!?!?!?
ODGOVORI
2 0
grumf
13. 09. 2025 13.38
-1
Pod novico o trgatvah..
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
13. 09. 2025 13.06
+0
"Laž, ponovljena tisočkrat, postane resnična." - Joseph Goebbels "Dajte mi medije in naredil bom čredo prašičev iz katerega koli naroda."
ODGOVORI
3 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256