"Trgovina s psi je postala industrija", trdi Melita Trbovšek iz Društva za zaščito živali Lajka. Kakšna trgovina je to, kaj se dogaja v ozadju, kdo to počne? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor, ki jo je pripravila novinarka Staša Lozar.

Realnost v Sloveniji: če se vam uspe dokopati do legla, v katerem ostane mladiček, ali pa lahko morda celo izbirate med dvema, sledi nova prizemljitev – to je cena. Za kužka boste morali odšteti vsaj 1400, tudi 2000 evrov in več.

Če človek v takšnih okoliščinah malo pobrska po internetu, se zazdi, da se rešitev ponuja kar sama od sebe. V več kot sto oglasih – pasji mladički, na voljo tudi po dostopnih cenah. A kako je mogoče, da psov pri rejcih ni, na spletnih platformah pa jih je toliko na izbiro? Ali pa gre za izurjene prevarante, ki prežijo na kužkov željne kupce? "Takoj po tem, ko smo plačali aro, je prodajalec postal neodziven," v šoku pripoveduje oškodovanka, ki je spregovorila za rubriko Inšpektor.

Trgovina s psi, v kateri se obračajo ogromne vsote, poteka v vsaj treh smereh. Prvič, po razpečevalcih, ki mladičke s farm v vzhodni Evropi, kjer jih razmnožujejo v neznosnih razmerah, tovorijo na zahod. Drugič, domnevno po organizacijah, ki v Slovenijo vozijo zapuščene živali z Balkanskega polotoka in celo iz zahodnih držav. In tretjič, psi prihajajo iz nenadzorovanih domačih vzrejališč. Govorili smo z balkanskim prodajalcem – njegova telefonska številka se na spletnih platformah trenutno pojavlja v nekaj deset oglasih – ki je od nas zahteval predujem. "Zagotovo morate nakazati 400 ali 500 evrov. Brez tega ne bo nič."

Veterinarka Tina Roškar je ob tem zaskrbljena, da kupci vidijo le fotografijo na internetu in so psa pripravljeni prevzeti sredi avtoceste in sredi noči, pri čemer ne razmišljajo, kaj so sploh kupili. "Ko vidijo psa – super, lušten kuža. Dokumenti jih začnejo skrbeti kasneje. In tudi izvor psa."