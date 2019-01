'Tudi projekti, ki jih ne potrebujemo, z učinki, ki jih ne merimo'

Novinarka Tina Kristan je preverjala, kako črpamo evropska sredstva, za kaj jih porabljamo in kako, kaj bi lahko naša država počela bolje in kaj bi absolutno morala spremeniti ... Ugotovitve in zaključke preverjanja, ki smo ga začeli prejšnjo soboto v rubriki 24UR Inšpetor, boste videli nocoj, v drugem delu zgodbe o evropskih sredstvih. Gre za milijone in milijarde denarja, zato je še kako pomembno, kako in zakaj ga porabljamo.