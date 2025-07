Tujce zanimajo naši gozdovi

V Sloveniji so gozdovi, tudi zasebni, dostopni vsem, vendar pa je potrebno biti na sprehodih pazljiv in spoštljiv. V gozdu namreč nismo sami, to je dom mnogim živalim, zato v njih poteka tako opazovanje živali kot lov. Odstrel določi država, izvajajo pa ga lovci. Da bi ga bilo čim manj, je tudi naša odgovornost, da tako gozd, kot njegove živali poznamo in razumemo. In prav to nudijo tudi nekateri turistični ponudniki pri nas. Imamo pa v Sloveniji tudi nekaj lovnega turizma.

V poletnih pripekah se marsikdo odpravi v gozd, ki nam nudi umiritev, stik z naravo,pa tudi ohladitev. Vendar moramo pri tem spoštovati določena pravila. Tako zaradi naše varnosti kot za dolgoročno ohranitev tega izjemno pomembnega ekosistema, ki pokriva skoraj 60 odstotkov naše države.

Kočevsko je znano po medvedih, ta zver je na tem območju vseprisotna in tega se je potrebno zavedati. Prav prisotnost velikih zveri daje gozdu poseben čar, pripoveduje vodnica, raziskovalka, fotografinja in doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc. Javni zavod Kočevsko ima eno najbolj dodelanih turističnih ponudb za opazovanje divjih živali v naravnem okolju. Njihov najbolj prodajan program in hkrati tisti, na katerega so najbolj ponosni, je opazovanje medveda, pravi direktorica zavoda Vesna Malna Memedovič. ''Mi nismo izhajali iz tega, da želimo našega obiskovalca poslati na opazovanje medveda samo na večerno opazovanje, pač pa smo iz tega želeli narediti zgodbo in celodnevno doživetje, izkušnjo. Imamo 250 do 300 obiskovalcev na leto, z dvema opazovalnicama,'' pojasnjuje direktorica. Gre za 10-urni program z dobro izobraženim vodnikom, z vključenim gozdnim piknikom, večerjo, vodo, spremstvom lokalnega lovca, prevozom. Cene pa od 260 evrov na osebo navzgor. Opazovanja medvedov v naravnem okolju so med drugim mogoča v notranjskih gozdovih. Za takšno opazovanje je potrebno kontaktirati lovišče s posebnim namenom Jelen. In tako kot na kočevskem se tudi tukaj ogledi ne izvajajo množično ali na hitro. In imajo zato tudi svojo ceno - nekaj sto evrov, daleč največ zanimanja za to pa je med tujci.

Koliko pa je v Sloveniji lovnega turizma, kako poteka, pa tudi kakšne možnosti so v Sloveniji za opazovanje živali v naravnem okolju, sta v kočevskih in notranjskih gozdovih ter v Triglavskem narodnem parku za 24UR Inšpektor preverjala Tea Šentjurc in Aljaž Anžič.