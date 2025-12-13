Umetna ali naravna jelka?

Ljudje vsako leto prižgemo skoraj 20 odstotkov več svetlobnih verig, zaradi svetlobnega onesnaženja v mestih pa se decembra zmanjša vidnost zvezd tudi za polovico. Ampak Slovenci svojo tradicijo okraševanja jemljemo zelo resno. In decembrsko vzdušje ima tudi svojo ceno, predvsem za okolje. Je torej boljša naravna ali umetna jelka in kaj z njo storiti, ko se prazniki končajo?

Enoznačnega pravilnega odgovora na to, ali je boljša naravna ali umetna jelka ni, vse je odvisno od tega, kako dolgo jo bomo uporabljali. Če že imamo umetno jelko, je najbolj smiselno, da jo tudi čimdlje uporabljamo. Glede na to, da mnogi pogosteje menjajo drevesca, je naravna jelka pogosto tudi najbolj trajnostna izbira pod pogojem, da prihaja iz lokalnega okolja in da jo po uporabi pravilno predelamo. Zagotovilo, da je jelka iz slovenskih gozdov, je letos zlata nalepka Zavoda za gozdove. S tako označenimi drevesci podpiramo tudi skrb za slovenske gozdove.

Strokovnjaki namreč izberejo drevesa v gozdu, ki jih je tako in tako treba odstraniti. Pogosto jih pridobijo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah. Kar pa ne pomeni, da si lahko kar sami postrežemo z njimi. To ni dovoljeno. Obstaja tudi tretja možnost, najem naravnega drevesa. V podjetju Zeleno drevo drevo v loncu pripeljejo, po praznikih pa tudi odpeljejo. Cene najema se gibljejo med 70 in 170 evri, odvisno od velikosti in vrste drevesa. Potrebno pa se je zavedati, da naravno drevo v pretoplem stanovanju ne bo zdržalo cel mesec, teden ali največ dva še gre, več pa je že tvegano, saj smreke še posebej ne marajo toplote. Po starih navadah se je božično jelko postavilo 24. decembra in podrlo 5. januarja. Danes se novoletne jelke postavljajo že na začetku decembra ali še prej. Božična dekoracija je sicer ena največjih sezonskih industrij na svetu, vredna je približno osem milijard evrov in vsako leto zraste za okoli pet odstotkov. Po nekaterih ocenah se vsako leto izdela več milijard novih okraskov. Največji proizvajalci prihajajo iz Kitajske, kjer se izdeluje večina okraskov, ki jih najdemo v evropskih in ameriških trgovinah. Dobra novica pa je, da so vse bolj priljubljeni okraski iz trajnostnih materialov - iz lesa, cvetja in recikliranih elementov)

smrekice FOTO: Posnetek videa icon-expand

Pri slovenskih kupcih sta sicer glavna klasika adventni venček in božična zvezda. V zadnjem času pa je vse bolj priljubljeno okraševanje zunaj, pred vhodom, na vrtu - gre za trend iz zahoda. pa vendar smo tud kot kupci vse bolj ozaveščeni glede trajnosti, temu se morajo prilagajati tudi trgovci. In kaj po praznikih? Umetne jelke pospravimo in jih še čim večkrat uporabimo, naravna drevesca pa je nujno odpeljati v zbirni center, jih odložiti v njihovem zelenem odrezu ali pa jih zavržemo na svojih kompostnikih doma. Nikoli pa nobenega ne zasajamo nazaj v gozd. Lahko pa na lasten vrt, če to znamo narediti.

