Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokus InšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Inšpektor

Umetna ali naravna jelka?

Ljubljana, 13. 12. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tea Šentjurc
Komentarji
18

Ljudje vsako leto prižgemo skoraj 20 odstotkov več svetlobnih verig, zaradi svetlobnega onesnaženja v mestih pa se decembra zmanjša vidnost zvezd tudi za polovico. Ampak Slovenci svojo tradicijo okraševanja jemljemo zelo resno. In decembrsko vzdušje ima tudi svojo ceno, predvsem za okolje. Je torej boljša naravna ali umetna jelka in kaj z njo storiti, ko se prazniki končajo?

Enoznačnega pravilnega odgovora na to, ali je boljša naravna ali umetna jelka ni, vse je odvisno od tega, kako dolgo jo bomo uporabljali. Če že imamo umetno jelko, je najbolj smiselno, da jo tudi čimdlje uporabljamo.

Glede na to, da mnogi pogosteje menjajo drevesca, je naravna jelka pogosto tudi najbolj trajnostna izbira pod pogojem, da prihaja iz lokalnega okolja in da jo po uporabi pravilno predelamo. Zagotovilo, da je jelka iz slovenskih gozdov, je letos zlata nalepka Zavoda za gozdove. S tako označenimi drevesci podpiramo tudi skrb za slovenske gozdove.

Strokovnjaki namreč izberejo drevesa v gozdu, ki jih je tako in tako treba odstraniti. Pogosto jih pridobijo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah. Kar pa ne pomeni, da si lahko kar sami postrežemo z njimi. To ni dovoljeno.

Obstaja tudi tretja možnost, najem naravnega drevesa. V podjetju Zeleno drevo drevo v loncu pripeljejo, po praznikih pa tudi odpeljejo. Cene najema se gibljejo med 70 in 170 evri, odvisno od velikosti in vrste drevesa. Potrebno pa se je zavedati, da naravno drevo v pretoplem stanovanju ne bo zdržalo cel mesec, teden ali največ dva še gre, več pa je že tvegano, saj smreke še posebej ne marajo toplote.

Po starih navadah se je božično jelko postavilo 24. decembra in podrlo 5. januarja. Danes se novoletne jelke postavljajo že na začetku decembra ali še prej.

Božična dekoracija je sicer ena največjih sezonskih industrij na svetu, vredna je približno osem milijard evrov in vsako leto zraste za okoli pet odstotkov. Po nekaterih ocenah se vsako leto izdela več milijard novih okraskov. Največji proizvajalci prihajajo iz Kitajske, kjer se izdeluje večina okraskov, ki jih najdemo v evropskih in ameriških trgovinah. Dobra novica pa je, da so vse bolj priljubljeni okraski iz trajnostnih materialov - iz lesa, cvetja in recikliranih elementov)

smrekice
smrekice FOTO: Posnetek videa

Pri slovenskih kupcih sta sicer glavna klasika adventni venček in božična zvezda. V zadnjem času pa je vse bolj priljubljeno okraševanje zunaj, pred vhodom, na vrtu - gre za trend iz zahoda. pa vendar smo tud kot kupci vse bolj ozaveščeni glede trajnosti, temu se morajo prilagajati tudi trgovci.

In kaj po praznikih? Umetne jelke pospravimo in jih še čim večkrat uporabimo, naravna drevesca pa je nujno odpeljati v zbirni center, jih odložiti v njihovem zelenem odrezu ali pa jih zavržemo na svojih kompostnikih doma. Nikoli pa nobenega ne zasajamo nazaj v gozd. Lahko pa na lasten vrt, če to znamo narediti.

smrekice
smrekice FOTO: Posnetek videa

December je čas veselja, barv, lučk, okraskov - pa vendar tudi božično-novoletna drevesca so darilo gozda, darilo narave, zato se do njih tako tudi obnašajmo. In naj bodo v vseh pogledih simbol življenja.

smreka jelka drevesce novoletna božična okras okraski okrasitev lučke
Naslednji članek

Estetski posegi na črno: kaj vse gre lahko narobe?

Naslednji članek

Članice EU potrdile zamrznitev ruskega premoženja za nedoločen čas

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
13. 12. 2025 11.11
Izbira jelke ima na okolje takšen vpliv kot izbira papirnate slamice - predvsem simbolni. Glavni uničevalci okolja se samo smejejo, ko gledajo, kako se preklamo okoli oslove sence.
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
13. 12. 2025 11.00
Samo prava jekla lahk oda čar.. tisti vonj!! Kot da bi šel na morje pa nebi vonjal morje. Ampak kašno reklamo so pred leti naredili za plastične jelke in ena plastična jelka naredila takšno škodo naravi kot 100 naravnih. Saj naravne jelke zasajajo z namenom da se poseka in spet zraste stara pa spreemni ali v toploto ali v kompost. Plastična pa 500 let ne razpade
ODGOVORI
0 0
Rafael Kramar
13. 12. 2025 10.54
+1
Ni dovoljeno...!? Še vsako leto sem smreko prinesel iz bližnje hoste in jo bom tudi v prihodnje. Po novem letu gre pa v drva in niti na misel mi ne pride, da bi jo vozil v kake zbirne centre!!
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
13. 12. 2025 10.51
-2
jelka je lahko samo naravna
ODGOVORI
1 3
travc
13. 12. 2025 10.35
+4
Že leta uporabljam umetno in ko je konec kar okrašeno spravim na podstrešje za drugo leto.
ODGOVORI
5 1
jedupančpil
13. 12. 2025 10.51
-1
super, sploh neves zakaj jo potem takem imas
ODGOVORI
1 2
Artechh
13. 12. 2025 10.26
+2
Spet spravjanje na slovence ... Kolk svinjarije pa tujci naredijo pa lepo tiho ane
ODGOVORI
4 2
TEDYC
13. 12. 2025 10.24
+1
Veliko hiš je čez leto sovetljenih, da se vidi razkož. Te raje preganjajte. Ne pa nas verne
ODGOVORI
4 3
bb5a
13. 12. 2025 10.22
+5
Čudn. da še drevo lahko okrasimo, da niso še tega prepovedal, da ne užalmo kakšnega tujca...
ODGOVORI
7 2
Artechh
13. 12. 2025 10.25
+5
Ne se ... bo kmalu. sej vidis zblojence kako jih cerkev moti, pa razen to da jo vidijo nimajo nic opravka z njo ...
ODGOVORI
7 2
jedupančpil
13. 12. 2025 10.52
+1
tolčt jih bo tteba zacet
ODGOVORI
1 0
Important notice
13. 12. 2025 10.16
+4
Pri nas imamo umetno jelko že več kot 30 let. Glede na to, da je odlično ohranjena, bo zdržala še zelo dolgo - vsaj 10 - 15 let. Kdo je bolj ekološki? Tisti, ki vsako leto poseka drevo, ali tisti, ki 50 let okrašuje in pospravlja eno in isto umetno drevo?
ODGOVORI
4 0
Artechh
13. 12. 2025 10.22
+1
Noben, ki prodaja ne seka za to v gozdu. ce jo gres kupit so gojene prav za ta namen. Tako da ta teorija pade
ODGOVORI
2 1
ImamLastnoMnenje
13. 12. 2025 10.13
+0
Smreka iz domačih gozdov je res najbolj trajnostna oz. ekološka izbira, povsem neprimerna za dolgotrajnejše krašenje - za cel adventni čas in do treh kraljev.
ODGOVORI
1 1
JanezNovak13
13. 12. 2025 10.06
-2
"Umetna ali naravna jelka?" Nobenega drevesa, nobenih okraskov.
ODGOVORI
4 6
Napačnega so zaprli.
13. 12. 2025 10.15
+4
Samo šnops praviš.
ODGOVORI
4 0
jedupančpil
13. 12. 2025 10.53
seveda, sam rjuha pa dretje po zvocniku
ODGOVORI
0 0
E.Nigma
13. 12. 2025 10.05
+1
Smreka. Ne Jelka.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385