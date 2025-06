V zapor zaradi fotografije

Simon Doma se je zaradi dolgov pred 15 leti odločil v zameno za 15 tisoč evrov iz Venezuele v Evropo pretovoriti pet kilogramov kokaina. A so ga prijeli in dobil je 15 let zapora v Venezueli. Zakonodaja v nekaterih državah pa je lahko drakonska tudi za stvari, ki se jih pri nas tolerira. Recimo kajenje marihuane. Ki pa je na primer v Katarju, Savdski Arabiji ali kje drugje hudo kaznivo dejanje, tudi ko gre za mladoletnike.

Ponekod je lahko težava že samo fotografiranje. Popotnik Peter Črnič je pred leti to izkusil v Pridnestrski republiki. ''Ko sem prišel v Tiraspol, to je glavno mesto te republike, sem se sprehajal in videl kip Lenina, ki sem ga fotografiral, in čez nekaj minut sta za mano prišla dva gospoda v kravatah, me vprašala, če sem slikal, in ko sem rekel, da sem, sta me vklenila in odpeljala v zapor.'' Imel je srečo, izpustili so ga, lahko pa bi se končalo drugače.

Že skoraj 30 let potuje tudi Rok Kofol. Kot ustanovitelj potovalne organizacije in agencije Shappa pa na drzna potovanja vodi tudi skupine. Težave na poti lahko nastanejo, ko komu ukradejo potni list ali pa kdo pozabi, da mora pri prestopu meje dobiti žig pri vstopu in izstopu iz države, pripoveduje. ''Z neke srednje destinacije, ko potuješ na primer iz Peruja, v Bolivijo, v Čile, se ti to zgodi v Boliviji, ni druge, kot pač greš nazaj, ker pač ti ne dovolijo.''

Tudi v državah, kamor pogosto potujemo Slovenci, gre lahko kaj narobe – Tajska, Indonezija, Filipini in tako dalje. Ali pa se na hitro odpravimo na kakšno tekmo slovenske reprezentance in pozabimo na vizum, na primer za Turčijo.

Razmere v svetu se ves čas spreminjajo, kam ne potovati in kje biti pazljiv na kakšne stvari, na svojih spletnih straneh ves čas opozarja konzularna služba zunanjega ministrstva. Če se znajdemo v stiski v tujini, se lahko vedno obrnemo na slovensko diplomatsko-konzularno predstavništvo. Če slovenskega veleposlaništva v tisti državi ni, se lahko obrnemo na katerokoli drugo veleposlaništvo države članice EU.

Uradno se na zunanjem ministrstvu vsako leto ukvarjajo z okoli 80 do 90 primeri, ko slovenski državljani končajo v zaporih v tujini, ne vedo pa za vse, saj se vsi ne obrnejo na njih. Realno jih je zato še več. In zgodi se tudi, da kdo takšne izkušnje ne preživi.

Ravnanje, ko gre za notranje zadeve druge države, njihova sodišča, je izjemno zapleteno, upoštevati je treba ogromno pravil, spoštovati lokalne običaje in kulturo, predvsem pa zahteva veliko iznajdljivosti. Šele po določenem času se lahko vključi tudi slovensko pravosodje, ki zaprosi za prenos prestajanja kazni v Slovenijo.

Več o tem, kako ravnati v teh primerih, predvsem pa o tem, kako ravnati, da se to ne zgodi, pa tudi kako se pripraviti na potovanja, kako ravnati na letališčih, s čim vse se ukvarjajo policija in finančna uprava ter varnostne službe, pa v 24UR Inšpektor.