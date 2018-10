Več kot trem četrtinam otrok je jemanje CBD-ja pomagalo

CBD je ena od številnih sestavin konoplje, kanabinoid, ki pa – za razliko od THC – nima psihoaktivnih učinkov.

Dr. Neubaer je novinarki Tini Kristan pokazal klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, kjer zdravijo otroke, od dojenčkov pa do 19. leta, večinoma z različnimi nevrološkimi težavami; kar polovica otrok ima epilepsijo: "Zato smo se tudi odločili, da bi naredili to študijo."

V študijo je bilo vključenih 66 otrok. Rezultati so jih navdušili: petina ni imela več napadov, pri polovici se je število napadov razpolovilo. Pri slabi četrtini zdravljenih otrok pa učinkov zdravljenja ni bilo. Rezultati so po Neubauerjevih besedah primerljivi s študijami, ki so že bile narejene v ZDA in Izraelu. Zdravniki in starši otrok s trdovratno epilepsijo tako polagajo velike upe prav v CBD. Pri čemer je treba ponovno opozoriti, da CBD ne pomaga vsem.

Epilepsija je ena od bolezni, pri kateri so relevantne študije že dokazale, da CBD učinkuje. A mnogi ljudje zadnje čase jemljejo CBD in tudi druge pripravke iz konoplje – od hašiševega olja do smole in kajenja marihuane – tudi za bolezni, kjer ni dokazov, da pripravki iz konoplje pomagajo. Prihaja tudi do zastrupitev, nekateri bolniki z rakom celo odklanjajo onkološko zdravljenje, ker so prepričani, da je konoplja zdravilo za vse bolezni.

