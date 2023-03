Veganstvo: prepričanje in način življenja ali modna muha?

Tina in Klemen sta starša šestim otrokom. Vsi se prehranjujejo vegansko. "Če vztrajaš na osnovnih živilih in z njimi pripravljaš obroke, si primerljiv ali celo cenejši. Vsak začetek je težek, sploh, ko imaš v glavi vse tiste stvari, s katerimi smo odraščali, in argumente, zakaj je hrana živalskega izvora pomembna," pravi Klemen.

Dejstvo je, da tudi s hrano rastlinskega izvora lahko telesu zagotovimo vse, kar potrebuje, a le, pravi Igor Pavst z Inštituta za nutricionistiko, "z ustreznim načrtovanjem tovrstne prehrane". Treba je torej imeti znanja o tem, kako kombinirati živila, katere vitamine dodajati.

Marko Čenčur je vrsto let vegan, prav tako vsa njegova družina. Na jedilnikih vrtcev in šol, kot pravi, že leta pogreša tudi veganske jedilnike: "Če to možnost imajo, bi bilo zelo dobrodošlo, da bi to ponudili in bi starši imeli to izbiro."

V Ljubljani obstajajo štirje oddelki javnega vrtca, ki otrokom ponujajo vegetarijansko prehrano, ne pa tudi veganske. "Vedno več je predpisov, zahtev, pravil, vse več je oseb z medicinskimi dietami. Po drugi strani pa opažamo nerazumen pojav ponujanja dodatnih "alternativah" jedilnikov, ki so posledica uresničevanja želja staršev otrok," pa pravi Matej Gregorič z Nacionalnega Inštituta za javno zdravje. Možnosti sistema, ki ga imamo, so omejene, saj kuharskega kadra močno primanjkuje, dodaja.

Zdravstvena stroka že dalj časa opozarja, da v Sloveniji pojemo preveč mesa. Uničujemo zdravje, živinoreja pa okolje. "Glede na to, koliko mesa Slovenci pojemo, je precej prostora za izboljšanje, da ga pojemo manj, pa bomo še vedno imeli zadosten vnos beljakovin. Če bomo to nadomeščali s sadjem in zelenjavo, je to primer win-win situacije," pravi Pravst.

Ekipa rubrike 24UR Inšpektor se je poglobila v dobre in slabe plati veganske in vegetarijanske prehrane, preverila je tudi, na kaj morajo biti pozorni športniki, ki se prehranjujejo izključno rastlinsko. Kako kombinirati živila, da nadomestimo hranila, ki jih ponavadi dobimo z mesnimi izdelki ter kakšna so priporočila stroke.