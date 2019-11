Veliki apetiti, lobiji in tudi politika?

"V sistemu javnega naročanja bi lahko rekel, da po naših opažanjih naročniki niso preveč dobri gospodarji. ... Verjetno izgubimo dosti na tem področju," je ocena predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka. Podobno opaža tudi predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel: "Kot gospodarji svoje lastne denarnice se obnašamo zelo kruto racionalno, ko pa govorimo o javnem denarju, pa kar naenkrat vsi ti parametri nenadoma popustijo."



Področja, ki so v Sloveniji še posebej problematična, so: naročanje informacijske tehnologije, infrastrukturni projekti ali gradnja različnih objektov ter nakup medicinske opreme in farmacevtskih izdelkov. Zaradi zadnjih dveh dobijo na državni revizijski komisiji tudi največ zahtevkov za revizijo. Najpogostejši očitek tistih, ki revizijo zahtevajo, je kršitev načela enake obravnave ponudnikov. Pri 45 odstotkih vseh prejetih zahtevkov nepravilnosti ugotovijo.

Še posebej o teh področjih, javnih naročilih v preteklosti in aktualnih projektih, kjer se obrača ogromno denarja in jim je treba še posebej gledati pod prste, bomo govorili nocoj v rubriki 24UR Inšpektor. Analiza problemov pri javnem naročanju torej nocoj v 18 minut dolgem Inšpektorju. Od tega, kaj nas je naučila preteklost, do tega, kakšne so posebnosti v Sloveniji ... zakaj v tujini že gradijo predor, medtem ko pri nas še začeli nismo ... zakaj se razlikujemo od nekaterih drugih držav, ki imajo zakonodajo na tem področju zelo podobno zakonodaji v Sloveniji ... kako je z zlorabo pritožb ... koliko je tega, kje in zakaj ... kakšne spremembe so načrtovane in katere bi bile še potrebne ...

"Zdaj imamo spet te velike gradbene projekte, velike investicijske projekte, v katerih je mnogo akterjev, so veliki apetiti, lobiji in tudi prisotnost politike," praviSamo Červek. Gre za projekta Karavanke in Drugi tir, je pojasnil za 24UR Inšpektor.