Visoke pete ali bosonogi čevlji?

Stroške posebnih čevljev po meri lahko delno ali v celoti krije zdravstveno zavarovanje, samo vložkov pa ne. V Nemčiji in deloma v Italiji pa tudi vložke krije zavarovanje, saj s preventivo prihranijo stroške, ki bi nastali ob zahtevnejših rehabilitacijah in operacijah.

Deformacije stopala lahko tekom življenja povzročijo tudi obrabne spremembe na sklepih do nivoja gležnja, bolečine pa tudi višje navzgor, celo do kolkov in križa, pojasnjuje doktor Drobnič.

Kakšne čevlje nosimo, kako kakovostni so in kako vplivajo na zdravje naših stopal in nog, se bolj pozorno vprašamo, ko nastopijo težave in bolečine. Ni vsaka bolečina že deformacija in ni kar vsaka težava s stopali plosko stopalo ali halux valgus , opozarja ortopedski kirurg prof. dr. Matej Drobnič . Prav tako samo z obutvijo ne moremo pozdraviti deformacije ali je popolnoma preprečiti, če smo k temu nagnjeni.

Najpogostejša deformacija na stopalu je halux valgus. Ima jo vsak peti človek po 50. in vsak tretji človek po 65. letu. Dokazano je, da so glavni vplivi na nastanek te deformacije dednost, spol – ženske ga imajo več – in daljše nošenje visokih pet ter ozke obutve. Tveganje je ob taki obutvi celo trikrat večje, seveda pri tistih, ki so k temu nagnjeni.

Zdravi se lahko z različnimi opornicami, korekturnimi vložki, tudi fizioterapijo, ampak s tem deformacije ne morejo popraviti. Kadar so težave in bolečine večje, je zato potrebno operativno zdravljenje, ki je precej agresivno.

Operirana oseba lahko hodi že naslednji dan, ampak s posebno opornico, trdim čevljem. Po šestih tednih jo lahko zamenja z običajno obutvijo, bolečine pa so lahko prisotne še več tednov. Čakalne dobe za te posege so zelo dolge, najdaljše so na ortopedski kliniki UKC Ljubljana, in sicer za redno kar 2920 dni. Zato je smiselno pravočasno in pametno poskrbeti za svoja stopala.

Marsikateri starš je v dilemi, kakšno obutev kupiti za malčke. Praktično vsi otroci imajo fleksibilno plosko stopalo oziroma navidezno plosko stopalo. Pomembno je, da se lok vzpostavi, ko stopi na prste ali ko mu privzdignemo palec. V teh primerih ni razloga za skrb in tudi ne za obisk zdravnika. Takšno stopalo se bo do 10. leta postavilo v predviden položaj.

In tako stopalo potrebuje zgolj udobne čevlje, ki ne ovirajo razvoja, ki so dovolj široki in dovolj udobni, da se lahko stopalo v njej razvija prosto, poudarja dr. Drobnič.

Če na splošno velja, da je bolje, da je zadnji del čevlja malce privzdignjen, 10 milimetrov, pa je v zadnjem času vse bolj priljubljena bosonoga obutev. Čevlji, v katerih imamo občutek, da smo bosi.

Občutek, ko prvič obuješ bosonogi čevelj, je sila nenavaden, zato je treba nošenje takšnih čevljev uvajati postopoma, da se podplati in mišice navadijo in da se tetive raztegnejo. Sam se jih je tako navadil in si okrepil mišice, da lahko gre na Kriško goro bos oziroma v bosonogih čevljih, ni pa to za začetnike.

V zadnjih štirih desetletjih se je povprečna velikost stopala tako pri moških kot ženskah povečala za dve številki, v povprečju smo višji in težji, stopala pa ne le daljša, pač pa tudi širša. Če je bila pri ženskah v preteklosti 37 tista najbolj prodajana številka, je danes to 39.

Čevljarska tradicija v Sloveniji ni mrtva, prav tako pa ni več enaka, kot je bila. Dokazuje, da se zna prilagoditi, iti v korak s časom, z razvojem in s potrebami. Na koncu pa smo mi, potrošniki, in kot pri vsaki drugi stvari: bolje manj in to bolj kakovostno. Da nam bodo v prihodnosti prihranjene bolečine, kakšna operacija in da nas bodo naša stopala lahko čim dlje čim bolje nosila.