Volk se na človeka ne odzove agresivno, večinoma se človeka izogiba tudi medved

Preveril je, ali je medvedov in volkov v Sloveniji res iz leta v leto več? So škode, ki jih povzročajo, res vse hujše? Kaj je res in kaj ne? Kako lahko škode (vsaj velik del njih) preprečimo? Katere ukrepe bi morali sprejeti, da bi težave rejcev in kmetov omilili, morda celo odpravili? Predvsem pa, kaj bo država v prihodnje dejansko storila? O tem jutri zvečer v rubriki 24ur Inšpektor.

V gozd se je Miha Drozg odpravil z doc. dr. Miho Kroflomz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Krofel je izjemen strokovnjak in poznavalec zveri. O tem, kako se medvedi in volkovi vedejo, koliko jih je in v kakšnih primerih povzročajo ljudem škodo, ve dr. Krofel ogromno. Na planoti med Vrhniko in Cerknico zveri spremlja s posebnimi kamerami, iz katerih dobijo veliko relevantnih informacij. Poleg tega informacije o volkovih in medvedih dobijo s pomočjo genetike – s preučevanjem DNK, ki ga najdejo v ostankih črevesne sluznice na iztrebkih in urinu. Tako dobijo zelo zanesljive informacije, koliko je volkov v posameznem tropu, kakšno je sorodstvo med njimi, kdo je alfa par, kdo so potomci ...

Z volkovi in medvedi se je Miha Krofel srečal že velikokrat. "Smo se znašli sredi tropa volkov, tudi v brlogu kdaj, nikoli se niso odzvali agresivno. Do človeka imajo očitno volkovi neko vedenjsko blokado, bi lahko rekli, da nas ne dojemajo niti kot potencialen plen, niti v nekih kriznih okoliščinah se ne odzovejo agresivno. V večini primerov se tudi medved izogiba človeku. Ampak imamo kljub temu v povprečju dva napada na leto s poškodbami, smrtnega primera pa nismo imeli že več kot 40 let."

Dr. Krofel zelo dobro ve, koliko je v Sloveniji medvedov in volkov: "Za volka imamo natančne podatke za leto 2019, takrat je v Sloveniji živelo 17 tropov volkov in okoli 95 živali / ... / medtem ko za medvede je to težje reči, ker zadnja zanesljiva ocena je iz leta 2015, takrat je bilo približno 600 medvedov. To je bilo pred kotenjem novih. Danes jih je verjetno okoli 1000."

In kaj pravijo strokovnjaki o odstrelu?