Volkovi in medvedi spet na tnalu

In kakšne so škode, ki jih povzročajo medvedi na poljščinah, v čebelnjakih in na pašnikih? Te številke iz leta v leto nihajo. Dr. Krofel z biotehniške fakultete pojasnjuje, da je to povezano "predvsem s tem, koliko je naravne hrane v gozdu, predvsem žir je tukaj pomemben. Vsako leto, ker mi nimamo veliko žira, kot je bilo lansko leto, je veliko škod. Recimo 2018 je bilo zelo dobro leto za žir in smo imeli rekordno malo škod, najmanj v zadnjih 10 letih. Tako da je cikcakast vzorec. Ampak generalno v zadnjih letih so te škode padale, kljub temu da je populacija zelo hitro rasla."

Nekoliko drugače je pri volkovih. Do leta 2010 so škode rasle. "Takrat smo imeli v bistvu zelo hiter porast. V letu 2010 se je začelo potem vpeljevati učinkovite ukrepe za zaščito domačih živali, predvsem drobnice. In takrat, med enim projektom, ki je takrat potekal, se je škoda zmanjšale za četrtino. Kljub temu da je populacija volkov naraščala. In potem so kar nekaj let ostale na tej nižji ravni, do lanskega leta, ko je bil pa spet velik porast v številu škod, ki je bil očitno povzročen zaradi tega, ker so se volkovi razširili na območja, kjer jih dolgo časa že ni bilo. ... in seveda tam zato ni bilo vzpostavljene nobene funkcionalne zaščite. Tako da so bile zato škode potem zelo visoke."

Celovito o tej problematiki nocoj v 24ur Inšpektor. Od terenske reportaže iz gozda do preučevanja gibanja in vedenja teh živali, od podatkov, statistik, analiz do kmetov, Zavoda za gozdove, politike ..

Zaključek prispevka si lahko ogledate v spodnjem videu.