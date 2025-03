Vožnja in alkohol: mladi dokazujejo, da so spremembe možne

Mladi, če pijejo, kažejo podatki, praviloma ne vozijo. "Sigurno je to odraz zakonodaje, ki je prvi dve leti za mladega šoferja 00. Ko enkrat ponotranjijo 00, jih s tem, ko dvigujemo to mejo, spravljamo v skušnjavo," pravi David Razboršek, direktor Zavoda Vozim, znotraj katerega se že leta zavzemajo za zmanjšanje števila voženj pod vplivom alkohola.

Alkohol še vedno velik javnozdravstveni problem

Kljub počasnemu napredku, uporaba alkohola v naši družbi še vedno ostaja velik javnozdravstveni problem. Z alkoholom se v Sloveniji prvič sreča že petina 11-letnikov, do svojega 17 leta ga poskusi dobrih 80 odstotkov mladih. Vsak drugi je pri teh letih bil že vsaj dvakrat opit, vsak četrti pa ga pije na tedenski ravni.

"Približno tretjina mladih je prvo alkoholno pijačo spila do 13. leta, kar je s preventivnega vidika zelo nizka starost. Vemo, pri mlajši starosti ko mladostnik začne piti alkohol, večja je verjetnost, da bo imel kasneje v življenju težave z alkoholom," pojasni dr. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

S temi podatki se uvršamo nad mednarodno povprečje, kar ni presenetljivo, saj živimo v družbi, ki normalizira pitje alkohola. Pijemo ga, ko praznujemo in ko žalujemo. Ko smo v družbi in ko smo sami. Prebivalec Slovenije starejši od 15 let, v povprečju letno spije več kot 10 in pol litrov čistega alkohola. "Mladi, čeprav kritizirajo odrasle in družbo, odraščajo v družbi odraslih, zato počnejo stvari, zaradi katerih se počutijo bolj odrasle," pravi Manca Kozlovič iz mladinske organizacije Brez izgovora.

Do alkohola pa, kot kaže, kljub prepovedi prodaje in točenja alkohola mlajšim od 18 let, mladi zelo enostavno pridejo. V rubriki 24UR INŠPEKTOR smo se s 16-letnikom odpravili v skrite nakupe. V trgovine in bare. Obiskali smo osnovne šole, govorili z ravnatelji, psihologi, zdravniki. Ob 19. uri tudi o tem, kako se danes zabavajo mladi ter kakšen odnos imajo s starši.