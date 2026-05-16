Inšpektor

Vsako leto več nesreč motoristov: kako varne so slovenske ceste?

Ljubljana, 16. 05. 2026 09.02 pred 56 minutami 3 min branja 56

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Na slovenskih cestah je registriranih več kot 180 tisoč motorjev in mopedov, skoraj 40 tisoč več kot pred petimi leti. Več je tudi prometnih nesreč, samo lani skoraj 800, od tega 26 smrtnih žrtev. Podatki so zaskrbljujoči tudi letos.

V brunarici na vhodu v Domžale se večkrat tedensko zbirajo člani motorističnega kluba. Med njimi sta tudi Primož in Žare, motorista z več desetletji izkušenj. Motor za njiju ni zgolj prevozno sredstvo, temveč stil življenja. Družba, razgledi in občutek svobode so razlogi, zaradi katerih se vedno znova vračajo na motor.

Prav izkušeni motoristi opozarjajo, da se razmere na cestah spreminjajo. Motorji so močnejši, hitrosti višje, voznikov pa vse več.

Posebej nevaren je začetek motoristične sezone. Po več mesecih brez vožnje so refleksi počasnejši, občutek za motor slabši. "Moraš se spet nazaj privaditi na motor. Če pet mesecev nisi bil na motorju, moraš malo na polčasi, da nazaj ujameš ritem," razlaga Žare Veršič.

Ceste so pogosto poškodovane od zime, asfalt je razpokan, na vozišču so še vedno ostanki peska, ki je pogosto razlog za zdrse in padce. 

Črna statistika, ki ne pojenja

Podatki kažejo, da število prometnih nesreč med motoristi narašča. Čeprav gre v večini primerov za lažje poškodbe, so posledice številnih nesreč hude in trajne.

V UKC Ljubljana so letos do zdaj obravnavali več kot sto poškodovanih motoristov. Še posebej zaskrbljujoče je, da se spreminja profil motoristov. "Vsako leto je več takih, ki pridobi vozniško dovoljenje za A-kategorijo, starejših moških, nad 45 let. Ti imajo tudi zadostna stredstva, da si zagotovijo močnejši motor", pojasnjuje direktorica javne agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol. 

To potrjuje tudi statistika. Pred desetimi leti je bila povprečna starost umrlih motoristov okoli 36 let, danes pa se približuje 50. letom.

Trenutek, ki spremeni življenje

Kristjan Peljhan se dneva nesreče spominja zelo natančno. Bil je običajen junijski dan. Zjutraj se je z motorjem odpravil iz Idrije proti Logatcu. Cesto je poznal odlično. "Bilo je lepo vreme. Prav luštno se je bilo peljati," pravi.

Na enem od ovinkov mu je zdrsnilo. Motor je izgubil oprijem. "Poškodoval sem si kolk in hrbtenjačo. Takoj sem ugotovil, da nog ne čutim", pravi Kristjan. Sledila so leta rehabilitacije. 

Njegova zgodba še zdaleč ni osamljena. Za statističnimi številkami so številne zgodbe motoristov in njihovih svojcev, ki puščajo trajne posledice. Lani je bilo v Sloveniji hudo telesno poškodovanih 175 motoristov. "Zlomi hrbtenice, paraplegija, poškodbe medenice, poškodbe glave, trebušnih organov, kar potrebuje nekaj zdravljenja in operativne posege ter celostno rehabilitacijo," pojasnjuje travmatorlog Radoš Vidmar.

Koliko lahko pomaga infrastruktura?

Posledice prometnih nesreč so odvisne od tega, kaj motorista čaka v obcestju pravi dr. Tomaž Tolazzi z mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. "Ali bo trčil v tog objekt ali pa bo infrastruktura ublažila posledice."

Slovenija je med prvimi evropskimi državami začela uvajati posebne zaščitne ukrepe za motoriste. 

Na nekaterih regionalnih cestah so postavili dodatne zaščitne lamele pod varnostnimi ograjami, ki zmanjšujejo možnost smrtonosnega trka v kovinske stebre. Plastični stebrički in dodatna signalizacija opozarjajo motoriste na nevarne odseke, tlakovane bankine pa preprečujejo nanos preska na vozišče.

Za več kot polovico nesreč pa so motoristi krivi sami. Kaj lahko naredijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu pa v tokratni rubriki 24UR Inšpektor. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
16. 05. 2026 09.59
Grejo v penzijo in kupi motor pa brez iskušenj.23 let sem na motorju in ce primerjam vožnjo v tujini in doma kot dan in noč.Zunaj se lepo umikajo na desno ko te vidi medtem konpri nas sama faušija in hudobija.Pride z malo bolsim avtom na semafor in miga z glavo grema,joj revček po zadnji grem mimo tak da manj faušije pa več potrpljenja na cesti pa bo pa srečno vožnjo vsem!
SAKOSAKO
16. 05. 2026 09.58
Če bi bile naše ceste v dobrem stanju jih ne bi kar naprej obnavljali! Obnavljajo pa itak večinoma avtoceste, ker za regionalne ni denarja! Če ne bi kradli pri razpisih bi ga bilo več kot dovolj!!!
Sonex
16. 05. 2026 09.56
šibkim moškim ki niso zmožni naredit pravega izpota za velike moške ste jih raztalali za 125 kubikov medtem ko instruktor kandidata v zameno za 350 evrov sploh ne vidi, zaj se pa čudite
VladaPada
16. 05. 2026 09.53
Tukaj se spet ponareja briše vohuni... štiri leza sp zdaj vaša LP
mahar123
16. 05. 2026 09.53
zmeraj več motoristov in s tem več neizkušenih
Spark
16. 05. 2026 09.52
A samo toliko?Če bi vi vedeli,kaj sedi na teh motorjih!!!Sploh nora sreča,da jih polovica pride do konca.Za vse komentirati škoda besed..!
čebelinko
16. 05. 2026 09.52
Nimam nič proti motoristom, zelo daleč od tega, imam jih nekaj v familiji. Ampak, ko vidim, kako nekateri prehitevajo v nepreglednem ovinku, po sredinski črti na AC, izsiljevanje (ker pač malo bolj potegne), to mi pa vedno živce dvigne. Če se vam v takih primerih nekaj zgodi, je to pač naravna selekcija. Ampak kriv vam je pa vedno nekdo drug.
čebelinko
16. 05. 2026 09.55
Tudi, če vozite zelo hitro skozi kakšen širok ovinek in je na drugi strani npr. križišče in avto zavije levo... ma avto vas ne more videt v nobenem primeru. Pogledaš levo, ni nobenega... spelješ in ga imaš na havbi. V takih primerih motoristi vedno avto krivite, kar pa nikakor ni res.
imt600
16. 05. 2026 09.46
Mislim da je problem sam u motoristih k usak kr 1000ko kupi pa misl sj bo slo
Svarog
16. 05. 2026 09.54
Narobe mislis. Del o je morda res. Imas tudi take. Zelo pogosto pa so avtomobili in tovornjaki, ki izsiljujejo prednost. Jaz vozim za uzitek in precej po omejitvah. In skoraj vsaka voznja ima vsaj eno nevarno situacijo.
brabusednet
16. 05. 2026 09.46
Ceste so res take,kot bi se po lojtri peljal pa še prevelika hitrost pa si v jarku.Kot vemo je na regjonalnih cestah dovoljena hitrost 90 km na uro.Koliko se teh omejitev drži ga ni.
nemski_ovcar
16. 05. 2026 09.43
Saj je tudi motoristov vse več...jaka muda od novice
xoxotox6
16. 05. 2026 09.42
vedno več stacionarnih radarje za polnjeneje občinskih blagajn, vedno več idiotskihomejitev, vedno več policiskega prikritega terorja in nadzora brez predhodnega opozorila kar ni v skladu kar določa EU in slo zakonodaja, vedno več nesreč????????? vzroki so več kot na dlani !!!!!!!!!!!
MladInPerspektiven
16. 05. 2026 09.41
Ne vem zakaj vsako leto nam ostalim VOZNIKOM nabija vest kakor da smo mi krivi ker motoristi vozijo kjer je 60km/h 120km/h ali kjer je 90km/h oni pripeljejo 180 in potem pravijo izsiljevanje prednosti in podobno. Pred dnevi sem imel bližnje srečanje za mišjo dlako pa bi frajer ostal brez glave. Na ovinku skoraj 90 stopinj polaga po sami črti nora betica pa na MOJI STRANI in če nebi bilo malo več makadama bi še eden šel rakom žvižgat. MENI jih ni žal kakor ŽIVIŠ tako umreš je pač tako. Če izivaš srečo pač vedno ne RATA bo že frajer NALETEL na kamion kater se ne bo mogel umakniti
zmerni pesimist
16. 05. 2026 09.41
Za njih ni omejitev za njih ni polne črte za njih ni nič posebnega prehitevati v škarje to sicer velja samo del motoristov
Delavec_Slo
16. 05. 2026 09.40
Mhm,vedno govorijo ti naši amzs jevci PREHITRI VOZNIKI- NI RES, ŠE NOBEDEN NI REKEL DA CESTE NISO PRIMERNE ZA TAKE HITROSTI!
Observatore kita
16. 05. 2026 09.39
Ma ja se spomnim 80ih norišnica
Brihtno
16. 05. 2026 09.38
Meni se zdi logično, da če je več motoristov je več tudi nesreč 🤔
zmerni pesimist
16. 05. 2026 09.38
Ja na šlabše
Emyy
16. 05. 2026 09.37
Ceste so iste, obnašanje motoristov se spreminja
GLAVAČ
16. 05. 2026 09.37
Motorist je tisti,ki se zaleti zaradi velike hitrosti.
mojcd
16. 05. 2026 09.40
Se Pravintisti ki zdrsnejo na pesku, slabem asfaltu, nepopravljeni polomljeni cesti ne stejejo?
jouža
16. 05. 2026 09.33
Naše ceste so še iz časov, ko so po njih vozile kočije, samo asfaltirali so jih. Sicer pa je veliko odvisno tudi od kulture vožnje. Tuji motoristi v veliki meri vozijo umirjeno, kamikaze na cestah imajo slovenske tablice.
