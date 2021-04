"Vse se je dogajalo ob alkoholu"

Gre za nacionalno patologijo, opozarja dr. Mirjana Radovanovič, predstojnica enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola na ljubljanski univerzitetni psihiatrični kliniki. Vsak deseti odrasli bo enkrat v času svojega življenja izpolnil kriterije za bolezensko odvisnost od alkohola. Kot družba smo do pitja izjemno tolerantni, opozarja stroka, a le, dokler ne pride do resnih težav. "Ko nekdo aktivno pije, ljudje velikokrat rečejo, da je malo ubog, da ima težave, da ima vsak pravico do slabega dne. Ko se izve, da gre za bolezen, ko se je oseba pripravljena s to boleznijo soočiti in si pomagati, pa pride do preobrata, takšen človek je lahko socialno izločen, je vir občutkov krivde in sramu znotraj širše družine," dodaja dr. Radovanovič.

Od trenutka, ko posameznik spozna, da ima s pitjem težave, do trenutka, ko se odloči za zdravljenje, po navadi mine od devet do deset let. Za 24ur Inšpektor je svojo zgodbo delil Ivan Lišter, zdravljeni alkoholik, ki se je po letih pitja in odvisnosti odločil, da bo živel drugače: "Vse bolj mi je pozornost uhajala k alkoholu. Vse, kar se je dogajalo, se je dogajalo ob alkoholu. Naj je bilo veselje ali žalost, zmeraj je bil alkohol. Sam pri sebi sem vedel, da to ni v redu, vendar je bila moč alkohola in teh užitkov prevelika. Naslednji dan sicer ni bilo prijetno."

Ko raziskovanje postane odvisnost

Skrb vzbujajoče je pitje mladih – skoraj polovica slovenskih 15-letnikov je dejala, da je alkohol pila že pri 13 letih, vsaj četrtina 17-letnikov pa alkoholne pijače pije redno. Študije kažejo, da kar tri četrt mladih v stik z alkoholom prvič pride v domačem okolju. "V družinah, v katerih imajo starši kritičen odnos do alkohola in to znajo sporočiti mladim, je pitja alkohola pri mladostnikih veliko manj kot v družinah, v katerih vlada permisiven odnos in v katerih starši dovolijo pitje ali denimo menijo, da je bolje, da pijejo z njimi kot pa sami. In pitja je več tudi, če so starši strogi in prepovedujejo," pojasni dr. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.