Za 100 do 150 evrov dobite porcijo pet do šest zaščitenih ptic s polento

Milijonu živalskih in rastlinskih vrst grozi izumrtje, to je novica, ki je pred nekaj tedni obkrožila svet. Ekipa rubrike 24UR Inšpektor je s strokovnjaki prečesala številke, pogledala dejstva in projekcije. Stanje je alarmantno. Kljub temu, da so zaščitene številne vrste, celo celi rodovi ... smo priča izumiranju v pospešenem ritmu. In, v nasprotju s tem, kar si verjetno predstavlja večina ljudi - da namreč izumirajo zgolj kakšne eksotične živali in rastline ... je resnica mnogo širša in še bolj zaskrbljujoča. Tudi denimo v Sloveniji smo priča opustošenju. Zakaj? Kje? Kako? Slišali boste jutri v 24UR Inšpektor!

Število nekaterih vrst ptic na območju Slovenije je v nekaj letih upadlo za kar 75 odstotkov. Divja grlica je denimo samo en takšen primer. Ali pa kosec - njegovo število se je na Ljubljanskem barju v zadnjih letih zmanjšalo za 80 odstotkov. Razlog za tako drastičen upad ptic pevk ni le kmetijska politika, ki travnike spreminja v kmetijske površine, temveč ob tem tudi krivolov. Po podatkih mednarodne naravovarstvene organizacije, ki deluje na področju zaščite ptic in njihovih habitatov, krivolovci vsako leto samo v Sredozemlju pobijejo več kot 25 milijonov ptic. Nekaj jih zasežejo tudi pri nas. V petičnih italijanskih restavracijah lahko dobiš dobiš porcijo pet do šest ptičev, ki so ogroženi in zaščiteni, skupaj s polento za cca sto do 150 evrov, pravijo strokovnjaki, s katerimi se je pogovarjala novinarka Petra Čertanc Mavsar.