Za koga so kulturniki le paraziti in nepotrebneži, ki parajo živce?

Diskurz, da so kulturniki paraziti in prisesanci na državne jasli, je neprimeren in žaljiv. Kultura je za narod izjemnega pomena. Slovenci smo preživeli kot narod, ohranili jezik in identiteto. Kultura se ne meri z vatli proračunskega porabnika, je pa po letu dni epidemije na kolenih. In ključno – ostala je brez ključnega sogovornika – države. V nocojšnji rubriki 24UR Inšpektor bosta temne lise, ki so se zgrnile na kulturno krajino, odstirala novinarja Maja Sodjain Miha Drozg.

Neposredni, mestoma obupani, ker se marsikdo bori za kruh, hkrati optimistični, željni dela, so izjemni sogovorniki: Tomi Meglič iz Siddharte, Marko Mandić, igralec Drame,Igor Samobor, ravnatelj Drame, igralec in fotograf Jernej Čampelj, ki je nastavil ogledalo s fotografsko akcijo "Mi smo kultura", Matej Šarc, direktor Slovenske filharmonije, režiser Matevž Luzar, direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, lučkar Črt Birsa in organizator koncertov Mitja Prezelj.

Glasbeniki

Prepoved koncertov je mnogim odvzela edini vir preživetja, opozarja Tomi Meglič. Prizna, da je njemu kot glasbeniku in kot avtorju precej lažje, a brez teh ljudi v ozadju, ki imajo znanje, izkušnje, kilometrino, tudi Siddharta na odru ne bi zažigala, kot smo je vajeni. "Ti ljudje so pomembni, ker te poznajo najboljše poleg banda. In se počutiš, čeprav nismo krivi, odgovornega zato, da oni nimajo nobenih prihodkov, ampak res nobenih."