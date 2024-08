Za plastenko toliko denarja kot za 'navadno' vodo za 15 mesecev

V Sloveniji imamo srečo, da lahko pijemo vodo iz pipe, lahko smo ponosni, da smo zelena in trajnostna destinacija, vendar pa se potrošniki v zadnjem času vse bolj pritožujejo nad tem, da v nekaterih gostilnah ni mogoče dobiti vode iz pipe. In to je spodbudilo Zvezo potrošnikov Slovenije, da so začeli s kampanjo 'Kozarec vode iz pipe, prosim!', pojasnjuje Jasmina Bevc iz ZPS. "Naš predlog gre v smeri, da se zagotovi kozarec vode iz pipe brezplačno v primeru, ko pride potrošnik na nek obrok."

V ZPS so preverili ponudbo v 19 slovenskih restavracijah po celi državi, v 11 so vodo iz pipe dobili takoj, v tretjini pa so jim bodisi najprej ponudili predpakirano vodo bodisi so vodo iz pipe zaračunali. V dveh pa jim vode iz pipe sploh niso postregli.