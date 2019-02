Zakaj je vse več alergij?

Je pa ob tem neizpodbitno dejstvo, da je tudi pravih alergij in resnično alergičnih ljudi vseeno vse več. Ne gre le za to, da jih znamo bolje prepoznati in diagnosticirati, ampak resnično narašča njihova pojavnost. Zakaj so alergije v porastu, obstaja več teorij, pravijo strokovnjaki in o tem bomo govorili tudi v jutrišnjem 24UR Inšpektor.

Novinarka Maja Roš Kanellopulos je skupaj s strokovnjaki preučila, katere alergije so v porastu in kako, kaj je prava alergija, kakšni so načini zdravljenja, kaj vemo in česa ne vemo o alergijah. Pred desetletji je, pripovedujejo strokovnjaki za 24UR Inšpektor, prihajalo do skoka pri pojavnosti rinitisa, v zadnjih desetletjih pa beležijo rast predvsem pri alergijah na hrano.